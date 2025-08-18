IESS investiga pagos millonarios a prestadores externos en Ecuador

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) lleva a cabo una investigación interna sobre pagos millonarios realizados a prestadores externos entre 2013 y 2025. Así lo confirmó la portavoz del Gobierno Nacional, Carolina Jaramillo, durante una rueda de prensa celebrada este lunes 18 de agosto. La indagación busca esclarecer el manejo de recursos destinados a clínicas, hospitales y consultorios privados que atienden a afiliados, jubilados y pensionistas del IESS. Esto, en un esfuerzo por garantizar transparencia y erradicar posibles irregularidades.

Jaramillo destacó que el IESS está realizando un “trabajo importante de investigación y depuración” para revisar los convenios con prestadores externos. Un proceso que, según la funcionaria, ha generado ciertas incomodidades entre los involucrados. “Este gobierno está revisando minuciosamente a quién se le debe pagar”, afirmó.

Se habrían desembolsado más de 300 millones de dólares

La vocera también cuestionó la postura de un exministro de Salud, cuya identidad no fue revelada, al que calificó de “inusitado” por sus recientes declaraciones como analista y presunto defensor de los prestadores externos. Según Jaramillo, el exfuncionario se jactó de haber facilitado pagos por millones de dólares a clínicas privadas durante su gestión. Lo que consideró “curioso” dado que, en ese período, se habrían desatendido las necesidades de la población. Datos oficiales citados por la portavoz indican que, bajo la administración de dicho exministro, se desembolsaron 366 millones de dólares. Esto es equivalente a más del 10 % del presupuesto del Ministerio de Salud Pública (MSP) en ese entonces.

Los prestadores externos del IESS son centros de salud privados que mantienen convenios con el instituto para brindar atención médica a sus afiliados. Este sistema es objeto de escrutinio en los últimos años. Esto, debido a denuncias sobre posibles irregularidades en los pagos y la calidad del servicio. La investigación en curso busca determinar si los recursos fueron utilizados de manera adecuada. Además, si los convenios cumplen con los estándares establecidos.

Las críticas que ha sufrido el IESS en los últimos años

El anuncio de Jaramillo se da en un contexto de creciente preocupación por la sostenibilidad financiera del IESS, una institución clave para la seguridad social en Ecuador. En los últimos años, el instituto ha enfrentado críticas por problemas de liquidez, demoras en pagos a proveedores y deficiencias en la atención a sus beneficiarios. La indagación actual, según la vocera, forma parte de una estrategia más amplia del gobierno para fortalecer la gestión del sistema de salud y garantizar que los recursos lleguen a quienes más los necesitan.

La portavoz no dio detalles adicionales sobre el alcance de la investigación ni los plazos para su conclusión. Mientras tanto, el gobierno mantiene su compromiso de revisar minuciosamente los procesos financieros del IESS para evitar el mal uso de fondos públicos. Este caso pone en el centro del debate la necesidad de mejorar la transparencia y la eficiencia en la gestión de los recursos de la seguridad social en Ecuador.