IESS: Cómo acceder a préstamos hipotecarios del BIESS en Ecuador

El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS) ofrece a afiliados y jubilados del IESS la posibilidad de acceder a préstamos hipotecarios para la compra, construcción o remodelación de viviendas. Este servicio busca apoyar a los ecuatorianos en la adquisición de un hogar propio, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por la entidad.

Para solicitar un préstamo hipotecario, los afiliados deben contar con al menos 36 aportaciones al IESS. Aquellos con relación de dependencia requieren 13 aportaciones consecutivas. Mientras que los afiliados voluntarios o sin relación de dependencia deben registrar 36 aportaciones consecutivas, no necesariamente con el mismo empleador. Además, los solicitantes no deben tener deudas pendientes con el IESS o el BIESS, ni préstamos hipotecarios vigentes bajo la modalidad de compra o redescuento de cartera.

Los requisitos

Entre otros requisitos, los solicitantes deben tener hasta 77 años de edad, no estar registrados con enfermedades degenerativas en la base de datos del IESS y aprobar la calificación crediticia del BIESS. También se exige que el empleador actual no esté vinculado a la Zafra ni al Seguro Social Campesino. Además, que los representantes legales de empresas no tengan obligaciones pendientes. Asimismo, no se aceptan solicitudes de quienes tengan trámites en curso para otros préstamos hipotecarios, líneas de crédito para construcción inactivas o valores pendientes por gastos de instrumentación en solicitudes anuladas.

El BIESS, creado para administrar los fondos de los afiliados al IESS, ha implementado estos préstamos como parte de su oferta de servicios financieros. Según datos oficiales, los préstamos hipotecarios del BIESS han beneficiado a miles de ecuatorianos, permitiéndoles acceder a viviendas dignas con condiciones competitivas en el mercado. La entidad también ofrece herramientas digitales en su portal web (www.biess.fin.ec) (www.biess.fin.ec) para que los interesados consulten los requisitos, simulen montos de crédito y realicen sus solicitudes en línea, agilizando el proceso.

Proceso de solicitud

El proceso de solicitud inicia con la verificación de los requisitos en el sistema del BIESS. Una vez aprobada la calificación crediticia, los afiliados deben presentar la documentación correspondiente, como cédula de identidad, certificado de votación y comprobantes de ingresos, entre otros. La entidad evalúa la capacidad de pago del solicitante y el valor de la vivienda a financiar. Con ello, se garantiza que el préstamo se ajuste a las posibilidades económicas del afiliado.

El contexto económico del país, con un mercado inmobiliario en constante crecimiento, ha incrementado la demanda de estos préstamos. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), el sector de la construcción en Ecuador creció un 3,2% en 2024, lo que refleja una mayor inversión en vivienda. En este escenario, los préstamos hipotecarios del BIESS representan una opción atractiva para los afiliados que buscan estabilidad y seguridad en la compra de su hogar.

Mantenerse al día con sus aportaciones

El BIESS recomienda a los interesados mantenerse al día con sus aportaciones y revisar su historial crediticio antes de iniciar el trámite. Además, la entidad ofrece asesorías gratuitas a través de sus canales oficiales para orientar a los afiliados en el proceso.

Con estas medidas, el BIESS reafirma su compromiso de contribuir al bienestar de los afiliados al IESS. Es decir, facilitan el acceso a una vivienda propia mediante préstamos hipotecarios accesibles y adaptados a las necesidades de los ecuatorianos. Para más información, los interesados pueden visitar el sitio web oficial del BIESS o acercarse a sus oficinas en todo el país.