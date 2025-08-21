Identificado el último cadáver de la masacre en billar de Santo Domingo

Este jueves 21 de agosto se confirmó la identidad del último cadáver de la masacre en billar ocurrida la madrugada del domingo 17 de agosto en la zona rosa de Santo Domingo. Se trataba de Cristian Paul Cisneros Reyes, de 33 años, comerciante. Su familia lo reconoció en el Centro Forense tras días de espera.

Reconocimiento del cuerpo en el Centro Forense tras la masacre en billar

Familiares y amigos llegaron a las instalaciones del centro forense de Santo Domingo para confirmar lo que temían. Aunque nunca pensaron que Cristian estaría entre las víctimas, varios indicios les permitieron reconocerlo.

Uno de sus allegados relató que las prendas de vestir del cuerpo les resultaron familiares, tras ver en redes sociales videos que circularon de la masacre en billar. Además, recordaron que horas antes el joven había compartido en línea un video jugando billar, su pasatiempo favorito.

El comerciante era conocido como Paúl o “Papu” entre sus amigos. Viajaba con frecuencia a Colombia por trabajo y a menudo se ausentaba sin previo aviso. Esa rutina, según sus allegados, retrasó la sospecha de que pudiera estar entre los fallecidos.

Testimonios de allegados

“Le gustaba mucho el billar. Esa noche seguro se quedó hasta tarde, quizá por alguna apuesta”, contó un amigo cercano, visiblemente afectado.

Se conoció que Cristian vivía en Puerto Quito, pero actualmente residía en Santo Domingo por su actividad comercial de ropa y electrodomésticos. La madrugada del ataque se encontraba en un piso superior del local, lo que retrasó aún más la certeza de su presencia en el lugar de la masacre en billar.

Tras la confirmación oficial, la familia inició los trámites para retirar el cuerpo y darle sepultura en medio del dolor y la conmoción.

La noche de la masacre en el billar de la Zona Rosa

El ataque ocurrió alrededor de las 02h00 del domingo 17 de agosto en un billar ubicado en la Zona Rosa de Santo Domingo. Cámaras de seguridad captaron la llegada de al menos tres hombres encapuchados y fuertemente armados.

Los agresores abrieron fuego incluso antes de ingresar al establecimiento. Dispararon de forma indiscriminada contra quienes se encontraban desde la entrada hasta el interior del local. La balacera dejó siete personas muertas de inmediato.

Entre los fallecidos estuvo alias “Rasta”, quien según la Policía era el objetivo principal de los sicarios. Las primeras investigaciones apuntan a una pugna entre bandas por el control territorial vinculado al narcotráfico.

Investigaciones y contexto de violencia

Las autoridades mantienen las indagaciones para identificar a los responsables materiales e intelectuales del ataque. Familiares de varias víctimas insisten en que sus allegados no pertenecían a ninguna organización delictiva y que se encontraban en el lugar por motivos recreativos (31).