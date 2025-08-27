Una ambulancia del Ministerio de Salud Pública tendrá su base permanente en Tosagua

Una reunión de seguimiento en el cantón Tosagua permitió definir acciones para atender las demandas ciudadanas en temas de salud, servicios básicos y gestión territorial. El encuentro, que se desarrolló con la presencia de la gobernadora de Manabí, Aurora Valle, el alcalde Romel Cedeño y representantes comunitarios, se enfocó en dar respuestas a los problemas más urgentes.

La gobernadora destacó que el propósito de estas mesas es transformar el diálogo en resultados palpables. “Estamos aquí para escuchar y actuar. La colaboración entre el Gobierno Nacional, las autoridades locales y la comunidad es clave para lograr un desarrollo sostenible y justo para todos”, sostuvo durante su intervención.

Compromisos inmediatos para la ciudadanía

Entre las decisiones adoptadas en la mesa técnica están:

Una ambulancia permanente del Ministerio de Salud Pública tendrá base en Tosagua desde hoy miércoles 27 de agosto de 2025.

El Banco de Desarrollo del Ecuador ya inició los estudios para mejorar el abastecimiento de agua en el cantón.

El Registro Civil trabaja en coordinación con el municipio para implementar un proyecto futuro con instalaciones adecuadas.

Se instalará una mesa técnica con el MAATE y la Secretaría de Gestión de Riesgos para evaluar impactos ambientales en camaroneras.

El Gobierno Provincial de Manabí deberá presentar una hoja de ruta detallada con tiempos y avances de las obras en ejecución.

Voces de respaldo en Tosagua

El alcalde Romel Cedeño resaltó que estas reuniones permiten identificar problemas. “Estos espacios son fundamentales, ya que permiten identificar problemas y construir soluciones conjuntas. Agradecemos contar con una gobernadora como Aurora Valle, quien está presente en el territorio, conociendo de cerca la realidad de nuestra gente”, afirmó, destacando la necesidad de mantener un seguimiento constante.

A su vez, José Pazmiño, exconcejal de Tosagua, valoró la continuidad de estas iniciativas: “Las mesas técnicas están dando resultados concretos que ya se evidencian en el cantón. Es la primera vez que tenemos una gobernadora que visita constantemente el territorio, demostrando un compromiso real con la ciudadanía”, aseguró.

Tosagua, conocido como el ‘Corazón de Manabí’ por su ubicación estratégica en la región litoral, enfrenta desafíos persistentes en servicios básicos esenciales. En esta localidad el 76,6 % de las viviendas accede a agua por red pública, mientras que la recolección de basura alcanza al 67 %, y el alcantarillado pluvial y sanitario cubre apenas el 13,6 % de los hogares. Estas cifras reflejan un déficit estructural que impacta directamente la calidad de vida, especialmente en la zona rural, donde reside el 63,85 % de su población.