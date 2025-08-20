Huracán Erin amenaza con inundaciones la costa este de Estados Unidos

El huracán Erin, fortalecido como categoría 2, mantiene en alerta a la costa este de Estados Unidos, especialmente a Carolina del Norte, donde se esperan inundaciones costeras y corrientes marinas peligrosas, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC). Ubicado a 645 kilómetros al este de Cabo Hatteras, el ciclón avanza a 20 km/h con vientos sostenidos de 155 km/h, generando preocupación por sus efectos en los Outer Banks y otras áreas costeras, aunque no se prevé que toque tierra.

El NHC reportó este miércoles 20 de agosto que Erin, el primer huracán de la temporada atlántica de 2025, podría intensificarse en las próximas horas antes de virar hacia el noreste y alejarse al Atlántico. Sin embargo, las autoridades advierten sobre marejadas ciclónicas que podrían elevar el nivel del mar entre 60 y 120 cm en zonas vulnerables. Además, se alertó sobre la presencia de olas de hasta seis metros que amenazan con erosionar playas y bloquear carreteras. “Se esperan inundaciones por marejada ciclónica y condiciones de tormenta tropical en los Outer Banks a partir de hoy”, señaló el NHC.

Impacto en Carolina del Norte y medidas de precaución

El gobernador de Carolina del Norte, Josh Stein, declaró el estado de emergencia y urgió a los residentes a extremar precauciones. “Aunque se espera que el huracán Erin permanezca fuera de las costas, los norcarolinos deben permanecer vigilantes ante inundaciones costeras y corrientes que amenazan la vida”, afirmó en una rueda de prensa. Las autoridades ordenaron evacuaciones en las islas de Hatteras y Ocracoke, áreas turísticas vulnerables a las marejadas. Además, se reportaron más de 75 rescates en la playa de Wrightsville debido a corrientes peligrosas. Los casos llevaron a prohibiciones de ingreso al balneario hasta el viernes 22 de agosto.

El NHC también emitió avisos de tormenta tropical desde Beaufort Inlet hasta la frontera con Virginia, incluyendo Pamlico y Albemarle Sound. Además de una vigilancia de tormenta tropical hasta Chincoteague, Virginia. Las condiciones adversas se extenderán a las costas de Virginia, Maryland, Delaware y el sur de Nueva Inglaterra . Se pronosticsa su presencia hasta el viernes, con ráfagas de viento y oleaje peligroso.

Trayectoria del huracán Erin

Erin se formó el 11 de agosto cerca de Cabo Verde, donde causó siete muertes por inundaciones. El huracán se intensificó rápidamente hasta alcanzar categoría 5 el 16 de agosto, con vientos de 260 km/h. Aunque se debilitó a categoría 2, su amplio campo de vientos –hasta 425 km desde su centro– lo hace especialmente peligroso. El ciclón ya dejó más de 150,000 personas sin electricidad en Puerto Rico y generó inundaciones en las Islas Vírgenes y las Bahamas.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) pronosticó una temporada de huracanes “superior a lo normal”, con entre 13 y 18 tormentas tropicales, de las cuales cinco a nueve podrían convertirse en huracanes. Erin es la quinta tormenta con nombre de 2025, tras Andrea, Barry, Dexter y Chantal, esta última responsable de dos muertes en Carolina del Norte en julio.

Advertencias y pronósticos futuros

El NHC prevé que Erin mantenga su intensidad de categoría 2 hasta el 23 de agosto, afectando también a las Bahamas, Bermudas y el Atlántico canadiense con oleaje y corrientes de resaca. “Nadie debería estar en el mar”, advirtió Stein, según NBC News, instando a seguir las indicaciones de las autoridades. Los meteorólogos monitorean otra onda tropical en el Atlántico con un 60% de probabilidad de convertirse en tormenta, lo que refuerza la necesidad de vigilancia en la región.

Mientras Erin avanza, los expertos subrayan la importancia de consultar fuentes oficiales para actualizaciones.