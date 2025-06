Hugo Rodallega marca lesionado y da a Santa Fe su décimo título

Hugo Rodallega, delantero de Independiente Santa Fe, marcó el gol decisivo en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín, asegurando el décimo título de la Liga BetPlay 2025-I ante Independiente Medellín, pese a jugar lesionado.

Un gol épico en la final

Independiente Santa Fe se coronó campeón de la Liga BetPlay 2025-I al vencer 2-1 a Independiente Medellín en el partido de vuelta de la final, disputado el 29 de junio de 2025 en el Estadio Atanasio Girardot. Hugo Rodallega, de 39 años, fue la figura clave al anotar el gol decisivo en el minuto 79, pese a sufrir una molestia en el aductor y una fractura en el tabique nasal sufrida en el clásico ante Millonarios. El partido de ida, jugado el 24 de junio en Bogotá, había terminado 0-0.

Rodallega, capitán y máximo goleador del torneo con 16 goles en 26 partidos, sintió dolor desde el calentamiento. “La idea era no jugar, pero dije ‘no me salgo, voy hasta el final’”. En el minuto 78, al borde de ser sustituido, inició una jugada asistiendo a Edwar López, quien devolvió el balón para que Rodallega rematara de derecha, sellando el 2-1. Tras el gol, fue reemplazado por Ángelo Rodríguez y celebró entre lágrimas.

El encuentro comenzó con un gol de Francisco Fydriszewski para Medellín en el minuto 18, pero Harold Santiago Mosquera empató para Santa Fe en el minuto 31 con un cabezazo tras un saque de banda. El portero Andrés Mosquera Marmolejo fue clave con al menos tres atajadas que mantuvieron el empate hasta el gol de Rodallega.

La resiliencia de un líder

Rodallega, quien acumuló 16 goles en el torneo, superó por cinco tantos a su inmediato perseguidor, Dayro Moreno de Once Caldas, asegurando el Botín de Oro. Su gol en la final no solo decidió el título, sino que marcó su consagración como ídolo de Santa Fe, club al que llegó en 2023. El delantero, que también fue goleador del Torneo Apertura 2024 pero perdió la final ante Atlético Bucaramanga, expresó. “Son heridas de guerra. Me fracturé el tabique contra Millonarios, pero no quisimos decir nada para jugar la final”.

El veterano atacante, con pasado en clubes de México, Inglaterra, Turquía y Brasil, lideró a Santa Fe en los cuadrangulares semifinales, anotando contra Atlético Nacional, Millonarios y Medellín. Su gol ante Millonarios el 19 de junio en el 2-1 clasificó a Santa Fe a la final.

Liga BetPlay 2025-I

La final enfrentó a dos equipos con trayectorias destacadas. Santa Fe, dirigido por Jorge Bava, sumó 25 puntos como visitante en el torneo, siendo el mejor en esta condición con ocho victorias, un empate y cuatro derrotas. Medellín, bajo la dirección de Alejandro Restrepo, fue superior en la ida, generando opciones claras, pero no capitalizó. El Atanasio Girardot, con más de 40.000 espectadores, vio cómo Santa Fe rompió una sequía de títulos desde 2016.

Rodallega, quien también fue goleador del Sudamericano Sub-20 de 2005 con 11 goles , puso en duda su continuidad tras el título. “Dije que si quedaba campeón me retiraba, pero mi hijo me pide que siga”. Su futuro es incierto, pero su legado en Santa Fe está asegurado.

Un título para la historia

El décimo título de Santa Fe, el primero desde 2016, consolida al club como uno de los más laureados de Colombia, con nueve títulos de Liga previos. Medellín, que buscaba su séptima estrella, no pudo aprovechar su localía. Rodallega levantó el trofeo como capitán, acompañado por una hinchada que celebró en Bogotá y Medellín. El atacante, operado del tabique tras la final, planea una recuperación para evaluar su futuro en el fútbol profesional.