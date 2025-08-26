COMUNIDAD POR USD 1
“Hoy fue la gran operación”: María Teresa Guerrero habla tras delicada cirugía en EE. UU.

María Teresa Guerrero anunció que fue sometida con éxito a una cirugía en Houston, como parte final de su tratamiento contra el cáncer iniciado meses atrás.
María Teresa Guerrero fue operada con éxito en Houston tras tratamiento oncológico
Gabriela Mantuano

Redacción ED.

La presentadora ecuatoriana María Teresa Guerrero fue intervenida quirúrgicamente con éxito este lunes 25 de agosto de 2025 en Houston, Estados Unidos, como parte del proceso médico que sigue tras ser diagnosticada con cáncer. El procedimiento marcó un hito en su lucha, luego de varios meses de quimioterapia intensiva.

María Teresa Guerrero, un paso más en su recuperación

La también deportista y comunicadora María Teresa Guerrero, conocida en Ecuador por su trayectoria en televisión y su vida activa, informó a través de sus redes sociales que se sometió a una cirugía decisiva en su proceso oncológico. La intervención fue realizada por el Dr. Pedro T. Ramírez, especialista en oncología ginecológica, en el reconocido Houston Methodist Hospital, en Texas.

Hoy fue la gran operación”, publicó Guerrero junto a varias imágenes desde su habitación. A pesar del dolor físico postoperatorio, destacó sentirse agradecida por el respaldo emocional recibido por parte de su familia, amigos y seguidores.

Apoyo familiar y palabras de esperanza

En su publicación, la exconductora de televisión mencionó el papel fundamental que han tenido sus seres queridos, especialmente su hermana, la también periodista Hellen Quiñónez y su prima Andrea Vernaza, quienes la acompañaron durante esta fase crítica.

“El cáncer me ha hecho llorar muchas veces… pero también me ha hecho sonreír al sentir el amor de mi familia”, expresó. María Teresa Guerrero enfatizó también su fe en Dios y en el “poder infinito de levantarse” después de una experiencia transformadora como esta.

Su testimonio fue acompañado por miles de mensajes de aliento y muestras de afecto por parte de seguidores en Ecuador y otros países de la región, quienes siguen de cerca su evolución desde que hizo pública su enfermedad.

Proceso médico y evolución

Según fuentes médicas del centro de salud en Houston, la cirugía consistió en la remoción de los tejidos afectados restantes tras completar el ciclo de quimioterapia. El procedimiento fue considerado exitoso y se enmarca en los protocolos oncológicos habituales para garantizar la erradicación completa de células malignas.

Guerrero permanecerá en recuperación bajo vigilancia médica especializada durante los próximos días.

María Teresa Guerrero comparte los procesos de su salud

Desde que hizo pública su condición, María Teresa Guerrero ha utilizado sus plataformas digitales para compartir de forma transparente su experiencia con el cáncer, con el objetivo de concientizar y brindar apoyo a otras personas que enfrentan diagnósticos similares.

María Teresa Guerrero, además de su popularidad en la televisión ecuatoriana, ha sido conocida por su disciplina como atleta, participando en maratones y eventos deportivos internacionales. Su estilo de vida saludable ha sido parte de su imagen pública, y ahora, también, de su proceso de recuperación.

Actualmente radicada en los Estados Unidos, Guerrero ha señalado que continuará enfocada en su salud y en compartir contenidos que promuevan el bienestar físico, emocional y espiritual.

“Este es un viaje distinto, inesperado, pero uno que me está enseñando a valorar cada gesto, cada abrazo”, escribió.

