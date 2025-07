“Hoy 13 de julio el mundo celebra el Día del Rock con puro ritmo y con himnos que hicieron historia”

Hoy 13 de julio de 2025, el mundo se celebra el Día del Rock, una fecha que festeja el género musical que revolucionó la historia. Desde Londres hasta São Paulo, fans, bandas y radios, conmemoran este día inspirado en el icónico concierto Live Aid de 1985.

El evento sirvió para unir generaciones y corazones, y además para recaudar fondos para causas humanitarias, dejando un legado eterno.

Un día de nacimiento del Live Aid

Todo comenzó con el Live Aid el 13 de julio de 1985 , cuando Bob Geldof organizó dos conciertos simultáneos en Londres y Filadelfia para combatir la hambruna en Etiopía. Bandas legendarias como Queen, U2, Led Zeppelin y Phil Collins recaudaron 100 millones de dólares en un evento visto por 1.500 millones de personas en 72 países.

“¡Live Aid fue épico, el rock salvó vidas!”, tuiteó@RockVibesBRen X. Desde entonces, el 13 de julio es el día para honrar este género rebelde, un símbolo de resistencia y pasión. En Zapopan, México, el Foro Cometa será escenario del Festival Día Mundial del Rock con bandas como Gargamel Cover Band y Pito Pérez. La entrada es libre, ¡así que no hay excusa para no rockear!

El rock prende fuego en Latinoamérica

Latinoamérica se une al Día Mundial del Rock, el género que marcó generaciones. Desde Quito, Ecuador, hasta Buenos Aires, Argentina, fans, bandas y emisoras como Radio La Red Ecuador conmemoran el legado del Live Aid y rinden homenaje a himnos de Soda Stereo, Maná, Queen, porque el rock es el latido que conecta a millones.

En Ecuador, aunque no hay eventos confirmados para esa fecha, la pasión rockera brilla en las emisoras que dedicarán programas también a Nirvana y Metallica. En Bogotá, se celebrará con sesiones de vinilos de Aterciopelados en BibloRed y eventos de rock en el DE LA RAIZ FEST y con la banda TheMightyOne en el Parque Simón Bolívar.

En Perú , se vivirá con intensidad el rock gracias a la icónica banda argentina Rata Blanca , que regresa al país para celebrar los 35 años de su álbum Magos, Espadas y Rosas . El grupo, liderado por Walter Giardino , se presentará en Lima el 25 de julio en el Anfiteatro del Parque de la Exposición. T emas como “Mujer Amante” y “La Leyenda del Hada y el Mago” han marcado el rock latino.

El rock, más que música: una revolución

El rock no es solo sonido, es actitud. Desde el rock and roll de los 50 hasta el punk y el metal, ha dado voz a generaciones. ¿Cómo celebrar? Ponte la camiseta de Metallica o Nirvana, arma una lista de reproducción con clásicos o busca conciertos locales de Los Rolling Stones, Bon Jovi, Soda Stereo, Pink Floyd, Maná, The Beatles, y otros. Si prefieres quedarte en casa, revive el Live Aid en YouTube o comparte tu pasión en redes con #DíaMundialDelRock o “¡El rock nunca muere!”. ¡Súmate al ritmo!