Hospital Verdi Cevallos no registra procesos de compra de medicinas en lo que va del 2025

La falta de medicinas en el hospital Verdi Cevallos, se refleja en la escasa inversión que se ha hecho este año para adquirir medicamentos. En lo que va del año, esta casa de salud ha realizado tres procesos para la adquisición de dispositivos e insumos médicos, para las áreas de traumatología, de esterilización y laboratorio clínico.

Según el Sistema Oficial de Contratación Pública, los tres procesos suman un monto de 352.145,34 dólares y se están ejecutando los contratos. El último proceso fue subido al portal el viernes 22 de agosto, para adquirir insumos médicos, con un presupuesto referencial de 343.535,24 dólares.

Para la compra de medicinas, el hospital Verdi Cevallos no ha realizado ningún proceso este año.

Cuestionan la falta de medicinas

La falta de medicinas en esta casa de salud, lo sienten los pacientes y sus familiares. Beatriz Molina, aseguró que desde hace más de un año que en el hospital no le dan las medicinas para la diabetes. “Donde me suelen dar medicina es en el centro de salud, pero no todos”, comentó, al explicar que allí le han dado losartán, pero las metformina le ha tocado comprar en las farmacias particulares.

Lo mismo le ha sucedido a su madre, quien debe tomar medicinas para la tiroides. De hecho, aseguró que desde enero de este año, su madre no ha podido acceder a una cita con el especialista. “Ni siquiera nos dejan pasar”, lamentó Molina, al mencionar que la atención de los médicos es buena, pero no entiende por qué no puede acceder a una nueva cita.

Martha M. indicó que el hospital carece de hasta cosas básicas, como hilos y guantes. Dijo que eso le tocó comprar para la cirugía de un familiar. “De la comida y de la atención no me puedo quejar, pero lo lamentable es que no hay medicinas ni insumos“, señaló.

Para algunos ciudadanos, la compra centralizada que ha anunciado el Comité Nacional de Salud, no resolverá la falta de medicinas en los hospitales. “Eso puede tardar meses o años, porque si compran, no llegará de manera inmediata”, comentó Roberto Gómez, quien tenía hospitalizado a un familiar.

Hospital de Especialidades invierte más

A diferencia del hospital Verdi Cevallos, el Hospital de Especialidades Portoviejo, ha subido 16 procesos para la compra de distintos medicamentos. De ellos, siete han sido declarados desiertas, suspendidas y finalizadas, mientras que uno está en etapa de calificación de los participantes.

Los otros ocho procesos, se están ejecutando los contratos, por adjudicar y en negociación. Los ochos procesos suman un monto de 844.260,20 dólares. La Coordinación Zonal 4 de Salud, en cambio, ha destinado 346.968,68 dólares en ocho procesos, para la compra de medicamentos, dispositivos y medicinas, según consta en el portal de Compras Públicas.

El Diario solicitó una entrevista con la coordinadora de esta entidad para conocer el abastecimiento actual de los hospitales, pero se informó que el tema se maneja en planta central. El Comité Nacional de Salud, ha anunciado la compra de medicinas para distribuir a los hospitales.