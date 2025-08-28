COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Mundo
Estados Unidos

Horror en Mineápolis: la mujer que quiso “ver sufrir a los niños” antes de disparar en tiroteo en escuela

El tiroteo en una escuela católica de Mineápolis dejó dos niños muertos y 17 heridos. La sospechosa, Robin Westman, había dejado mensajes de odio.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
En Estados Unidos, la violencia armada se ha convertido en una de las principales causas de muerte entre menores
En Estados Unidos, la violencia armada se ha convertido en una de las principales causas de muerte entre menores
En Estados Unidos, la violencia armada se ha convertido en una de las principales causas de muerte entre menores

Jaime Ugalde

Redacción ED.

Jaime Ugalde

Redacción ED.

Periodista por vocación y profesión. Treinta y cinco años teniendo el privilegio de hacer cobertu... Ver más

[email protected]

Dos niños de ocho y diez años murieron y otras 17 personas resultaron heridas el miércoles, cuando Robin Westman, de 23 años, abrió fuego en la Escuela Católica Annunciation de Mineápolis, según confirmaron las autoridades. La sospechosa murió en el lugar tras dispararse con una de las armas que utilizó en el tiroteo.

Un tiroteo planeado con frialdad

El jefe de la Policía de Mineápolis, Brian O’Hara, informó que se encontraron cerca de 120 casquillos en la iglesia de la escuela donde se dio el tiroteo. La atacante disparó desde el lateral del edificio, apuntando hacia los bancos donde se encontraban los niños y sus familias. Según O’Hara, Westman usó un rifle, una escopeta y una pistola. Todas las armas habían sido adquiridas de manera legal y “recientemente compradas”.

La investigación preliminar reveló que Westman tenía una “fascinación por otros crímenes masivos” y buscaba notoriedad. El fiscal de distrito, Joseph Thompson, aseguró que la joven tenía una obsesión. “Quería ver sufrir a los niños”, subrayó, aunque evitó repetir otras frases que calificó como “horribles”.

Los mensajes de odio hallados en notas y en las armas apuntan a un trasfondo ideológico. Según el director del FBI, Kash Patel, el ataque fue “una acción terrorista motivada por una ideología de odio”, con referencias a religiones.

Víctimas y conmoción nacional por tiroteo

Las víctimas mortales del tiroteo fueron un niño de 8 años y otro de 10 años, alcanzados por los disparos a través de las ventanas de la iglesia. Otros 14 niños y tres adultos resultaron heridos, algunos de gravedad. La comunidad católica local quedó devastada.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, calificó a Westman como un “monstruo trastornado”. En un comunicado afirmó: “Este nivel de violencia es inimaginable. Nuestras más sinceras oraciones están con los niños, los padres, las familias, los educadores y los cristianos de todo el mundo. Lloramos con ellos, rezamos por su recuperación y nunca los olvidaremos”.

El tiroteo revivió el debate sobre la tenencia de armas en Estados Unidos. Organizaciones civiles reclamaron reformas urgentes, mientras líderes políticos pidieron unidad frente a la violencia armada.

La identidad de la atacante

Robin Westman había cambiado su nombre legalmente en 2020, cuando un tribunal aprobó su solicitud para identificarse como mujer. Había nacido hombre, pero se sentía mujer. A pesar de esto, el director del FBI se refirió “a la sospechosa” por su nombre de nacimiento, “Robert”, lo que ha generado polémica en la cobertura mediática.

La policía aseguró que Westman no tenía antecedentes penales extensos ni registros de violencia previos. “Todo indica que planeó este ataque con precisión y con un objetivo claro: hacer daño”, indicó O’Hara.

Westman murió en la misma escena por una herida de bala autoinfligida. Con ella terminó un episodio que dejó a Mineápolis sumida en el dolor y al país entero enfrentado una vez más al eterno dilema sobre el acceso a las armas.

El caso de la Escuela Católica Annunciation suma un nuevo capítulo a la larga lista de tragedias escolares por tiroteos en el país. La diferencia, según los investigadores, es la carga explícita de odio religioso y político que acompañó a esta masacre.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Jannik Sinner y Iga Swiatek avanzan a la tercera ronda del US Open 2025

Netflix lanzará un documental íntimo sobre Juan Gabriel nueve años después de su fallecimiento

Horror en Mineápolis: la mujer que quiso “ver sufrir a los niños” antes de disparar en tiroteo en escuela

Perro se escapa y toma solo un autobús rumbo a la playa; su dueño lo vio en Facebook

Marco Rubio visitará México y Ecuador para reforzar la lucha contra la migración irregular y el narcotráfico

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Jannik Sinner y Iga Swiatek avanzan a la tercera ronda del US Open 2025

Netflix lanzará un documental íntimo sobre Juan Gabriel nueve años después de su fallecimiento

Horror en Mineápolis: la mujer que quiso “ver sufrir a los niños” antes de disparar en tiroteo en escuela

Perro se escapa y toma solo un autobús rumbo a la playa; su dueño lo vio en Facebook

Marco Rubio visitará México y Ecuador para reforzar la lucha contra la migración irregular y el narcotráfico

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Jannik Sinner y Iga Swiatek avanzan a la tercera ronda del US Open 2025

Netflix lanzará un documental íntimo sobre Juan Gabriel nueve años después de su fallecimiento

Perro se escapa y toma solo un autobús rumbo a la playa; su dueño lo vio en Facebook

Marco Rubio visitará México y Ecuador para reforzar la lucha contra la migración irregular y el narcotráfico

Aún sin aprobarse un modelo de gestión, ya se promociona concierto privado en el teatro del Parque Centenario Agustín Intriago

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO