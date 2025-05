Horario, fecha y dónde ver los partidos de la fecha 11 de la Liga Pro

La Liga Pro avanza con la Fecha 11 de su Fase Inicial, que se disputará entre el viernes 2 y el lunes 5 de mayo de 2025, según el calendario oficial de la LigaPro. Los ocho encuentros prometen emociones en estadios de todo Ecuador, con cuatro partidos transmitidos por televisión abierta, acercando el fútbol a los aficionados.

La jornada 11 de la Liga Pro arranca el viernes con Deportivo Cuenca enfrentando a Manta FC a las 19h00 en el estadio Alejandro Serrano Aguilar. El sábado 3, Liga de Quito recibe a El Nacional a las 14h00 en el Rodrigo Paz Delgado, seguido por Técnico Universitario contra Universidad Católica a las 16h30 en el Bellavista; ambos partidos serán transmitidos por Teleamazonas. El cierre del sábado lo protagonizan Mushuc Runa y Macará a las 19:00 en el Olímpico de Riobamba, con cobertura de Ecuavisa.

La jornada del domingo de la Liga Pro

El domingo 4, Delfín SC se mide ante Orense a las 13h00 en el Jocay, mientras que Barcelona SC enfrenta a Vinotinto FC a las 16h30 en el Banco Pichincha, este último por Ecuavisa. A las 18:00, Independiente del Valle y Emelec chocan en el Banco Guayaquil. La fecha culmina el lunes 5 con Aucas versus Libertad a las 19h00 en el Gonzalo Pozo Ripalda.

Esta jornada es clave para equipos como Barcelona, que busca escalar posiciones tras un inicio irregular, e Independiente del Valle, que lidera la tabla con 20 puntos en 10 fechas. Por su parte, Deportivo Cuenca intenta revertir su mala racha como local, mientras que Manta FC, con el regreso de Mario Valero y Mateo Ortiz, apunta a sumar puntos.

La Fecha 11 no solo definirá posiciones en la tabla, sino que también será un espectáculo para los aficionados, con duelos que combinan tradición, como Liga vs. El Nacional, y rivalidades emergentes, como Independiente vs. Emelec.