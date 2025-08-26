COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Ecuador
Asamblea

Homenaje póstumo en la Asamblea Nacional: luto por tres días en memoria de Mariuxi Sánchez

La Asamblea Nacional rindió homenaje a la legisladora Mariuxi Sánchez, fallecida el domingo 24 de agosto de 2025.
Homenaje póstumo en la Asamblea Nacional: luto por tres días en memoria de Mariuxi Sánchez
Esta demostración de luto institucional se mantendrá por tres días.
Homenaje póstumo en la Asamblea Nacional: luto por tres días en memoria de Mariuxi Sánchez
Esta demostración de luto institucional se mantendrá por tres días.

El Pleno de la Asamblea Nacional de Ecuador rindió un sentido homenaje póstumo a la legisladora Mariuxi Cleopatra Sánchez Sarango. La ceremonia se llevó a cabo el martes 26 de agosto de 2025 en el salón plenario “Nela Martínez Espinosa”.

El evento fue en memoria de la asambleísta, quien representaba a la provincia de Orellana, y falleció el domingo 24 de agosto de 2025 a la edad de 43 años. El homenaje póstumo en la Asamblea Nacional fue un acto de respeto y luto institucional, marcando el reconocimiento a su labor como legisladora.

Un adiós solemne en la Asamblea

Previo al acto principal, se instaló una capilla ardiente para la legisladora Mariuxi Sánchez. Esta estuvo en el salón plenario “Nela Martínez Espinosa”. La Escolta Legislativa entonó el toque de silencio. Como parte del homenaje, se colocaron ofrendas florales. La capilla ardiente fue un punto de encuentro para quienes desearon darle su último adiós. Este gesto solemne fue un tributo a la memoria de la asambleísta.

Tras finalizar las honras, trasladaron la capilla ardiente. Su destino final fue el hall Matilde Hidalgo Navarro. Como muestra de luto, se tomaron otras medidas. Las banderas del Pleno de la Asamblea Nacional fueron adornadas. Se les colocaron lazos negros.

Adicionalmente, las banderas exteriores del Palacio Legislativo se izaron a media asta. Esta demostración de luto institucional se mantendrá por tres días.

La trayectoria de una asambleísta

La legisladora Mariuxi Sánchez Sarango fue electa en el año 2021. Ella representó a la provincia de Orellana. Durante su tiempo en el cargo, la asambleísta Mariuxi Sánchez participó en diversas actividades legislativas. Su trabajo se centró en temas de interés para su provincia. La legisladora falleció a causa de un cáncer.

Su partida a los 43 años de edad enluta a la Asamblea Nacional. Se destacó por su dedicación a las labores parlamentarias y su compromiso con los ciudadanos que representaba.

El homenaje póstumo subraya el reconocimiento de su labor. Este acto formal de despedida reafirma la importancia de su figura en el parlamento ecuatoriano. Familiares, colegas y personal de la asamblea se unieron al duelo. El legado de la legisladora Mariuxi Sánchez será recordado en el ámbito político nacional.

Un legado político

La figura de Mariuxi Sánchez Sarango, como representante de Orellana, deja una marca en la Asamblea Nacional. Su fallecimiento a temprana edad conmocionó a sus compañeros. El homenaje póstumo realizado por la Asamblea Nacional fue un acto de reconocimiento a su dedicación.

 

