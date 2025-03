Compártelo con tus amigos:

El cantón Olmedo se vio sacudido por un violento suceso este fin de semana, cuando un hombre resultó herido por una bala perdida mientras jugaba bingo con un grupo de personas.

Félix Benjamín O.C., de 56 años, fue impactado por una bala perdida la tarde de este domingo 9 de marzo en el cantón Olmedo. El hombre, estuvo en una partida de bingo con varias personas, y es alcanzado por un disparo proveniente de un hombre que, de manera inexplicable, disparó a los presentes.

El ataque ocurrió cuando el grupo de jugadores se encontraba en plena actividad sentados en mesas que estaban en veredas y calles del cantón. De acuerdo con testigos, un hombre irrumpió en el lugar y sin previo aviso, comenzó a disparar al aire. Ante la amenaza, los jugadores de bingo reaccionaron rápidamente, levantándose de las mesas y abandonando sus pertenencias en el intento de ponerse a salvo. Algunos se resguardaron en las esquinas detras de postes y columnas, mientras otros se tiraron al suelo para no ser alcanzados por las balas.

El caos se apoderó del lugar, pero en medio de la confusión, el atacante logró escapar antes de que las autoridades pudieran llegar. La Policía estuvo en alerta ante el tiroteo que dejó a un hombre herido, pero al llegar al lugar ya no pudieron localizar al pistolero, quien se dio a la fuga rápidamente.

Trasladan al hombre herido a una casa de salud

Félix Benjamín O.C., quien fue alcanzado por un proyectil, fue asistido por otros presentes en el lugar. Posteriormente, fue trasladado de urgencia a una casa de salud cercana, donde los médicos lograron estabilizar su condición. Afortunadamente, el hombre herido se encuentra fuera de peligro, aunque las lesiones aún requieren seguimiento médico.

Los policías, al no encontrar al agresor, comenzaron con las investigaciones pertinentes para esclarecer las causas de este atentado. Aunque el motivo detrás del ataque aún no es confirmado, las autoridades no descartan ninguna hipótesis, incluyendo algún altercado previo con alguno de los presentes.

Este hecho resalta una vez más la inseguridad en el cantón Olmedo, dejando a la comunidad preocupada por la violencia desmedida en las calles. La Policía ha reforzado los operativos en la zona con la esperanza de dar con el responsable y llevarlo ante la justicia. Mientras tanto, los habitantes del cantón siguen impactados por el suceso y esperan que las autoridades logren esclarecer este atentado que dejó a un hombre herido.