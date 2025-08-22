Hombre herido por disparos en barrio 5 de Agosto de Manta: Policía indaga ataque armado

Un hombre, identificado como Marcelo O.M., resultó herido con disparos de arma de fuego tras una agresión por sujetos no identificados, la mañana del viernes 22 de agosto de 2025. Ocurrió en la intersección de las calles J-1 y J-7 del barrio 5 de Agosto, colindante con el barrio Jocay, en la parroquia Tarqui de Manta, Ecuador. Ocurrió cerca del barrio Las Cumbres.

Al herido lo trasladaron de inmediato a un centro de salud en un vehículo particular, y la Policía Nacional investiga el móvil del ataque.

El incidente ocurrió pasada las 11:00 horas de este viernes, en un sector residencial de la parroquia Tarqui, conocido por su proximidad a zonas urbanas densamente pobladas.

Reporte preliminar

Según el reporte preliminar de las autoridades, Marcelo O.M., fue abordado por al menos dos sujetos desconocidos que le dispararon en varias ocasiones, causándole heridas en extremidades y el torso. No se han reportado fallecidos en este suceso, pero el herido se encuentra bajo atención médica, pero se desconoce su estado médico.

Elementos de la Policía acudieron rápidamente al lugar para acordonar la escena y recolectar evidencias, incluyendo casquillos de bala encontrados en el pavimento. Personal de Criminalística realizó las pericias iniciales, y la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased) se incorporó para avanzar en las causas que dejaron al hombre herido.

Hasta el momento, no hay detenidos, y las autoridades no han revelado detalles sobre posibles testigos o vehículos involucrados.

Herido y otros hechos

La agresión se suma a una serie de incidentes violentos en Manta durante las últimas horas. Solo en la madrugada del mismo día, 22 de agosto de 2025, se halló el cuerpo de otro hombre sin identificar con impactos de bala en una vía cercana a la urbanización Sí Vivienda, lo que eleva la alerta en la ciudad.

Estos eventos destacan la persistencia de la violencia armada en barrios periféricos como Tarqui, donde al igual que el resto del distrito actúan bandas del crimen organizado. El herido permanece internado.

Atentados con heridos

El barrio 5 de Agosto, colindante con Jocay, es un área residencial que ha experimentado varios incidentes similares en los últimos meses. En julio de 2025, un reporte de Primicias documentó tres tiroteos en Tarqui solo en las primeras semanas del mes, dejando dos heridos y un fallecido. Estas cifras posicionan a Manta como la ciudad más violenta de Manabí.

El jueves 10 de julio, en el barrio Las Cumbres se registró otro atentado. Dos hombres resultaron heridos, tras un atentado armado perpetrado por sujetos no identificados. En el atentado una perrita a la que le cayó una bala, murió. El intento de crimen se suscitó, la tarde del jueves 10 de julio del 2025, en el barrio Las Cumbres de Manta.

Los heridos identificados como: Darwin Albán y Simón, fueron trasladados hasta una casa de salud, de urgencia. Por ahora se desconocen sus condiciones médicas. (27)