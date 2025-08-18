Hombre fue asesinado afuera de su casa en Santo Domingo de los Tsáchilas

Un hombre identificado como Wilmer Alexander Cevallos Chamorro, de 27 años, fue asesinado en Santo Domingo de los Tsáchilas la madrugada del lunes 18 de agosto. El hecho ocurrió en el sector Brisas del Colorado 1, cuando un desconocido le disparó mientras se encontraba libando en la vía pública junto a varios conocidos.

Hombre asesinado en Santo Domingo: ataque directo en Brisas del Colorado 1

De acuerdo con el informe oficial, la alerta ingresó al ECU-911 pasada la medianoche. Una unidad del circuito Juan Ulogio se movilizó hasta el Hospital Santo Domingo, donde Cevallos había sido trasladado por familiares. Los médicos confirmaron que ingresó sin signos vitales.

La herida de bala se localizó en el hombro izquierdo y presentaba características compatibles con un proyectil de arma de fuego. Personal de Medicina Legal y Criminalística confirmó el diagnóstico.

El mayor Carlos Acurio Zambrano, jefe de operaciones del Distrito Oeste, informó que la víctima no tenía antecedentes penales y que el ataque estuvo dirigido exclusivamente contra él. “Coordinamos operativos en el sector para identificar al responsable del crimen”, señaló.

Testimonio de la madre y primeras indagaciones

La madre de Cevallos, de 44 años, relató que su hijo estaba libando con amigos afuera de su casa cuando apareció un hombre armado y le disparó sin mediar palabra.

Las autoridades confirmaron que, hasta el momento, no existen indicios claros sobre las motivaciones del ataque. La Policía Judicial y la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased) realizan levantamiento de testimonios y revisión de cámaras de seguridad cercanas.

Operativo policial y contexto de violencia en Santo Domingo

Tras el hecho, la Policía desplegó controles en el sector Brisas del Colorado 1 y zonas cercanas. Se espera que el análisis de indicios balísticos aporte información para ubicar al autor material.

El crimen ocurre en un contexto de violencia sostenida en Santo Domingo de los Tsáchilas. En lo que va del 2025, Santo Domingo supera las 80 muertes violentas.

Cifras y antecedentes

Los ataques en la vía pública se han vuelto frecuentes en Santo Domingo. Entre julio y agosto de 2025 las muertes violentas se incrementaron considerablemente con respecto a las cifras de los meses anteriores.

En el caso de Cevallos Chamorro, la Policía confirmó que se trataba de un joven sin historial delictivo, lo que genera preocupación entre moradores de Brisas del Colorado 1. Se investiga qué habría motivado a que ocurra este nuevo crimen en Santo Domingo de los Tsáchilas (31).