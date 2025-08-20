Hombre detenido por presunto femicidio de su pareja en Ambato, Tungurahua

Una mujer policía, N. E. C. G., de 21 años, fue hallada muerta por un disparo en su vivienda en el barrio Santa Rosa, Ambato. La Fiscalía General del Estado inició un proceso penal contra su pareja, Andy Sebastián V. S., quien alegó un disparo accidental pero intentó huir tras incurrir en contradicciones.

En el tranquilo barrio Santa Rosa de Ambato, provincia de Tungurahua, un hecho violento estremeció a la comunidad el pasado 18 de agosto de 2025. N. E. C. G., una joven agente de la Policía Nacional de 21 años, fue encontrada sin vida por su pareja, en su habitación, con una herida de arma de fuego en la cabeza.

El presunto responsable, su pareja sentimental Andy Sebastián V. S., fue detenido tras intentar huir. Él enfrenta cargos por femicidio, según la Fiscalía. El caso se desencadenó cuando el propio sospechoso llamó al ECU 9-1-1, reportando que su pareja estaba herida. Al llegar al lugar, los agentes de la Policía Nacional encontraron a la víctima tendida en el piso, con evidentes signos de violencia.

Lo que hallaron

Sobre la cama, hallaron el arma de dotación policial de la víctima, un detalle que levantó sospechas. Inicialmente, Andy Sebastián V. S., la pareja, afirmó que el disparo fue accidental, alegando que ocurrió mientras “jugaban con el arma”. Sin embargo, sus contradicciones durante el interrogatorio y su intento de fuga llevaron a su inmediata aprehensión.

Entre ellas, destacó el testimonio de la hermana menor de la víctima, testigo presencial de los hechos, quien relató lo ocurrido en la vivienda. La hermana mayor, que llegó al lugar tras el disparo, también aportó su versión. Además, se incluyeron los testimonios de los agentes policiales que atendieron la emergencia.

Se incluyeron el informe de autopsia médico-legal, que determinó laceración cerebral y traumatismo craneoencefálico por proyectil de arma de fuego como causa de muerte.

Evidencia Clave contra la pareja

La Fiscalía reforzó su acusación con el informe de reconocimiento del lugar de los hechos y las evidencias recolectadas, así como los resultados del barrido electrónico, que analizaron residuos de pólvora. Un elemento crucial fue el testimonio de una amiga de la víctima, quien describió una relación con la pareja, marcada por dinámicas de poder y control, sugiriendo un historial de violencia de género en la pareja.

Estos elementos llevaron al juez a dictar prisión preventiva para el procesado y a ordenar medidas de protección para las hermanas de la víctima, mientras la instrucción fiscal se extenderá por 30 días. El caso de N. E. C. G., se suma a la alarmante estadística de femicidios en Ecuador.

Según el Consejo Nacional para la Igualdad de Género, en 2024, el país registró 316 femicidios, un aumento del 10% respecto a 2023. (27)