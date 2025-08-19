Hombre de 26 años muere en ataque armado en Manta, suma 315 crímenes en 2025

Un hombre identificado como Jesús Vernaza, de 26 años, falleció la noche de este lunes 18 de agosto tras un ataque armado en la ciudadela El Palmar, en Manta, provincia de Manabí. Según información preliminar, sujetos desconocidos dispararon en reiteradas ocasiones contra la víctima, quien quedó tendida en la vereda. Moradores reportaron haber escuchado más de 25 detonaciones. Con este crimen, las muertes violentas en el distrito Manta, que incluye los cantones Montecristi y Jaramijó, alcanzan las 315 en lo que va de 2025.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 19h30, cuando Vernaza fue sorprendido por los atacantes. A pesar de los esfuerzos por trasladarlo a una casa de salud, la víctima perdió la vida al interior de la ambulancia. Agentes especializados del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) acudieron al lugar y acordonaron la zona para resguardar la escena. Hasta el cierre de esta nota, la Policía Nacional no ha esclarecido los detalles del crimen ni ha identificado a los responsables.

Contexto de violencia en el distrito Manta

El distrito Manta, que abarca los cantones Manta, Montecristi y Jaramijó, ha registrado un incremento sostenido de muertes violentas en 2025. Según datos oficiales, hasta octubre de 2023, la zona ya reportaba 244 homicidios, y en 2024, la cifra alcanzó las 321 víctimas, igualando el récord histórico de ese año. Este nuevo crimen eleva la estadística a 315 en 2025, consolidando al distrito como uno de los más violentos de la provincia de Manabí. Según datos oficiales, la mayoría de estos casos, están relacionados con disputas entre bandas por el control del narcotráfico.

Por su parte, las autoridades han intensificado operativos en la región desde junio de 2024, cuando el Bloque de Seguridad, conformado por Policía Nacional y Fuerzas Armadas, asumió el control tras un pico de 51 muertes violentas en mayo. A pesar de los esfuerzos, los ataques armados persisten.

Investigaciones en curso

La Policía Nacional continúa recabando indicios en la escena del crimen. Los agentes del GIR, junto con personal de Criminalística, recolectaron casquillos de bala para determinar el tipo de armamento utilizado. Aunque no se han revelado avances concretos, las autoridades han señalado que estos ataques suelen ser selectivos y vinculados a pugnas entre grupos delictivos.

Este es el segundo hecho violento que se registra en la ciudad este lunes, luego de que la mañana de hoy fuera asesinado Erick Mero en el cantón Jaramijó. El cadáver quedó sobre un asiento improvisado de caña guadua. El hecho se reportó tras escucharse disparos en el sector, lo que alertó a los habitantes y movilizó a agentes motorizados de la Policía Nacional.