Hombre asesinado en Manta eleva a 317 las muertes violentas en el distrito en 2025

Alexis Ormaza Zambrano, de aproximadamente 27 años, conocido como “Huevito”, fue asesinado la noche de este miércoles 20 de agosto en el sector La Paz, cerca del barrio El Porvenir, en Manta, provincia de Manabí. El hecho ocurrió en la avenida 201, entre las calles 297 y 299, cuando desconocidos dispararon contra la víctima, quien falleció de manera instantánea debido a múltiples impactos de bala. Este crimen eleva a 317 las muertes violentas registradas en el distrito Manta, que incluye los cantones Montecristi y Jaramijó, en lo que va de 2025.

El suceso tuvo lugar cerca de la avenida 4 de Noviembre, por unas escalinatas. Según moradores, se escucharon entre 10 y 12 disparos, lo que generó pánico en la zona. Personal de la Policía Nacional y de la unidad de criminalística acudió al lugar para realizar el levantamiento de indicios balísticos y dar inicio a las investigaciones. Hasta el momento, no se han identificado a los responsables del crimen.

Escalada de violencia en Manta

El asesinato de Ormaza Zambrano se suma a los 34 casos de muertes violentas registrados en el distrito Manta durante agosto de 2025. Esta cifra refleja la persistente inseguridad en la región, donde la violencia vinculada al crimen organizado ha ido en aumento. En 2024, el distrito cerró con una tasa de homicidios que posicionó a Ecuador entre los países más violentos de la región, según datos oficiales.

Las autoridades han intensificado operativos en la zona, pero los índices delictivos siguen siendo preocupantes. Los indicios recolectados en la escena del crimen serán clave para esclarecer el caso. Los moradores, por su parte, expresaron temor ante la frecuencia de estos episodios violentos en el sector.

Contexto de inseguridad en Manabí

Manabí, y en particular Manta, ha sido señalada como una de las zonas más afectadas por la criminalidad en Ecuador. Reportes del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado indican que las disputas entre bandas por el control territorial han contribuido al alza de homicidios. En 2023, la provincia registró un aumento del 163% en muertes violentas en comparación con el año anterior.

La investigación del caso de Ormaza Zambrano continúa, y las autoridades han reiterado su compromiso para dar con los responsables. Mientras tanto, moradores del barrio La Paz solicitan medidas urgentes para frenar la ola de violencia que afecta la seguridad en la ciudad y provincia.