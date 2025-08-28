Hombre asesinado en la vía Portoviejo- Santa Ana, en la parroquia Colón

Un hombre identificado como Oscar Molina fue asesinado a tiros la mañana de este jueves 28 de agosto de 2025, cerca de la entrada al sitio Mapasingue, en la vía Portoviejo-Santa Ana, parroquia Colón, cantón Portoviejo. El hecho ocurrió pasadas las 06:00, cuando moradores escucharon disparos y encontraron el cuerpo sin vida a un costado de la carretera. Este crimen se suma a una serie de asesinatos recientes en la zona, incrementando la preocupación por la seguridad en la provincia de Manabí.

Agentes de la Policía Nacional asignados a la parroquia acudieron al lugar, acordonaron el área y dieron paso al personal de Criminalística para recolectar evidencias y trasladar el cuerpo al centro forense de Manta. Según testigos, los disparos alertaron a los habitantes, quienes al acercarse confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales. Las autoridades no han revelado el móvil del crimen ni información sobre posibles sospechosos.

Escalada de violencia en Colón

La parroquia Colón ha registrado un aumento de hechos violentos en 2025. Datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) señalan que, hasta julio de 2025, Manabí reportó más de 260 muertes violentas, un 15% más que en el mismo período de 2024. En las últimas semanas, la parroquia Colón ha sido escenario de varios asesinatos, incluyendo el de John Vera el 19 de agosto en el sector La Mocora y el de Jonathan Briones el 1 de agosto en Estancia Vieja, ambos ejecutados por sicarios.

Este nuevo caso en Mapasingue refuerza la percepción de inseguridad entre los habitantes. Los moradores han expresado su preocupación por la recurrencia de estos hechos y solicitan mayor presencia policial en la zona. La vía Portoviejo-Santa Ana, en particular, ha sido señalada como un punto crítico.

Investigaciones en curso

La Policía Nacional y la Fiscalía de Manabí iniciaron las diligencias para esclarecer el asesinato de Oscar Molina. Los casquillos recolectados en la escena serán analizados para determinar el tipo de arma utilizada. Por el momento, no se han identificado a los responsables, quienes huyeron rápidamente tras el ataque. Las autoridades han hecho un llamado a la ciudadanía para que proporcione información que ayude a las investigaciones, garantizando la confidencialidad.

La ola de violencia en Portoviejo, impulsada por factores como el narcotráfico y disputas entre bandas, según informes policiales, continúa desafiando las medidas de seguridad implementadas en la provincia.