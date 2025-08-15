Hijo de Ronny Torres, “La Palominha”, mejora tras 10 días en UCI pero continúa hospitalizado

El pequeño Elian Torres, hijo del actor y comediante Ronny Torres y la creadora de contenido Anggie Cisneros, fue trasladado de la Unidad de Cuidados Intensivos a otra sala del hospital, después de superar la etapa más crítica de una infección que lo afectó apenas horas después de nacer.

Tras 10 días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), la salud de Elian muestra un avance significativo, aunque los médicos han indicado que deberá permanecer hospitalizado algunos días más antes de recibir el alta. “Dios ya me hizo el milagro de mi hijo. Ahora solo esperamos sacarlo pronto”, expresó Torres, visiblemente emocionado.

Su esposa, Anggie Cisneros, también continúa recuperándose de la cesárea y ligadura que le practicaron, un proceso que se ha visto acelerado por la preocupación y el acompañamiento constante a su hijo. Desde el nacimiento, la joven no ha salido del hospital.

Un embarazo de riesgo y una cesárea adelantada

Anggie relató que su embarazo fue catalogado como de riesgo y que estuvo bajo estricta supervisión médica. A partir de la semana 32 recibió maduración de pulmón para su bebé, y aunque llegó a la semana 38, presentó una hinchazón repentina.

La cesárea estaba prevista para un miércoles, pero se adelantó tres días cuando los médicos detectaron un pequeño orificio en la placenta que dificultaba la oxigenación del bebé. “No estaba saturando bien. Me dijeron que tenía una infección; al parecer, por ese huequito entraron bacterias y eso fue lo que pasó”, explicó.

Solidaridad para enfrentar los gastos médicos de Elian

Pese a la mejoría de Elian, la familia enfrenta los altos costos de la hospitalización, ya que no cuentan con seguro médico. Ronny Torres anunció que organizarán una obra de teatro con la participación de reconocidos comediantes para recaudar fondos y cubrir los gastos.

“Vamos a organizar un evento grande en el que estarán la mayoría de comediantes. Espero que el público nos apoye y asista a una obra. Tentativamente se realizará este fin de mes, pero estamos confirmando la fecha mediante redes sociales”, adelantó el artista.

La noticia del traslado de Elian a una sala de menor complejidad ha generado una ola de mensajes de apoyo en redes sociales, donde seguidores y colegas del comediante han expresado sus mejores deseos para la pronta recuperación del bebé