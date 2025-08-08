COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 1 mes
Deportes
Fútbol

Son Heung-min revela razones de su traspaso a Los Angeles FC en la MLS

Son Heung-min, nuevo fichaje de LAFC, revela que Hugo Lloris, la comunidad coreana y Los Ángeles fueron clave para su llegada a la MLS.
Julio Moreira

Redacción ED.

Julio Moreira

Redacción ED.

[email protected]

Son Heung-min, delantero surcoreano de 33 años, explicó en una entrevista con la MLS las razones detrás de su decisión de unirse a Los Angeles FC tras una década en Tottenham Hotspur. La presencia de Hugo Lloris, la comunidad coreana de Los Ángeles y el impacto de Lionel Messi en la liga fueron factores determinantes.

Un rompecabezas perfecto

En una entrevista publicada por la MLS, Son destacó las razones que lo llevaron a firmar con LAFC. “Había muchas opciones y decidí ser feliz, con muchos fans coreanos aquí. Los Ángeles, una de las mejores ciudades del mundo, amo el fútbol, crecer como equipo, y mi excompañero Hugo Lloris está aquí”, afirmó. El delantero señaló que todos los elementos “encajaron como un rompecabezas perfecto”.

Los Ángeles alberga la mayor población coreana fuera de Corea del Sur, con el vibrante distrito de Koreatown a pocos kilómetros del BMO Stadium. Son expresó su deseo de que los aficionados coreanos apoyen al LAFC, diciendo: “Quiero asegurarme de que todos los coreanos vengan al partido”. Su llegada busca capitalizar esta conexión cultural, similar a la estrategia de los Dodgers con Shohei Ohtani.

Hugo Lloris, arquero de LAFC y excompañero de Son en Tottenham, fue clave en su decisión. Lloris, quien se unió al club en 2024, elogió la experiencia de vivir en Los Ángeles, aunque advirtió sobre el tráfico, según comentó Son.

El impacto de Lionel Messi

Son también reconoció la influencia de Lionel Messi, cuya llegada al Inter Miami en 2023 transformó la MLS. “Somos afortunados de que Messi juegue en la misma generación. Mirarlo jugar, anotar tantos goles y que haya llegado a la MLS… me impactó”, declaró. Son afirmó que el éxito de Messi lo inspiró a considerar la liga estadounidense como un destino viable para continuar su carrera.

El traspaso de Son a LAFC, por una cifra reportada de 26 millones de dólares, superó el récord anterior de la MLS establecido por Atlanta United con Emmanuel Latte Lath (22 millones de dólares). Son firmó un contrato hasta 2027, con opciones de extensión hasta junio de 2029.

Trayectoria y contexto del fichaje

Son Heung-min, considerado el mejor futbolista asiático de la historia, dejó Tottenham tras 10 años, donde marcó 173 goles en 454 partidos y ganó la Europa League en mayo de 2025. Su última aparición fue en un amistoso contra Newcastle United el 3 de agosto en Seúl, donde recibió una ovación y un pasillo de honor.

LAFC, dirigido por Steve Cherundolo, es sexto en la Conferencia Oeste de la MLS con 36 puntos (10 victorias, 6 derrotas, 6 empates). El equipo, que participó en el Mundial de Clubes 2025, cuenta con Denis Bouanga como único jugador designado tras la salida de Olivier Giroud. Son se une a una plantilla que incluye a Lloris, reforzando el ataque tras las dificultades goleadoras del equipo.

Próximos pasos

Son fue presentado el 6 de agosto en una conferencia de prensa en el BMO Stadium, a la que asistieron el alcalde de Los Ángeles, Karen Bass, y el cónsul general de Corea del Sur. El delantero presenció la victoria 2-1 de LAFC sobre Tigres UANL en la Leagues Cup el 5 de agosto desde un palco de lujo.

El próximo partido de LAFC será contra Chicago Fire el 9 de agosto, a las 19h30, en la MLS, aunque Son no confirmó su fecha de debut, indicando que trabaja con el cuerpo técnico para estar listo pronto. Su incorporación busca impulsar al equipo en la carrera por el MLS Cup y aumentar la visibilidad de la liga antes del Mundial 2026, que se celebrará en Norteamérica.

Impacto en la comunidad coreana

La llegada de Son es un hito para la comunidad coreana en Los Ángeles, que cuenta con más de 100,000 habitantes según el censo de 2020. LAFC espera que el delantero, capitán de la selección surcoreana con 51 goles en 134 partidos, atraiga a los aficionados y genere ingresos por patrocinios, emulando el impacto de Shohei Ohtani con los Dodgers.

