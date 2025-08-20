COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Ecuador
Sociedad

Heces de roedores y equipos dañados causan la clausura de un servicio de catering en Cuenca

Un servicio de catering en Cuenca fue clausurado por la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa). La decisión se tomó luego de encontrar insalubridad y plagas.
Heces de roedores y equipos dañados causan la clausura de un servicio de catering en Cuenca
El local fue cerrado para proteger la salud de los consumidores.
Heces de roedores y equipos dañados causan la clausura de un servicio de catering en Cuenca
El local fue cerrado para proteger la salud de los consumidores.

Ma. Fernanda Avilés

Redacción ED.

Ma. Fernanda Avilés

Redacción ED.

Nació en Santo Domingo en 1988. Licenciada en Comunicación Social por la Universidad Católica del... Ver más

[email protected]

La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) clausuró un servicio de catering en Cuenca. El cierre ocurrió tras una inspección donde se encontraron heces de roedores y evidencia de una posible madriguera en el área de cocina. El local fue cerrado para proteger la salud de los consumidores.

Según el informe técnico, el establecimiento carecía de limpieza profunda y un adecuado control de plagas. Se detectaron desechos de roedores en la cocina y en zonas de preparación de alimentos. Además, se evidenció que varios equipos de refrigeración estaban en mal estado.

El local permanecerá cerrado hasta que los responsables garanticen las condiciones de salubridad. Arcsa inició un proceso administrativo sancionatorio, tal como lo establece la Ley Orgánica de la Salud.

Regulaciones y sanciones de Arcsa

La actividad de catering, al ser un servicio de alimentación, está regulada por Arcsa. Esta agencia otorga permisos de funcionamiento y fiscaliza que los locales cumplan con las buenas prácticas de higiene.

La normativa sanitaria permite a Arcsa clausurar establecimientos que incumplan con la manipulación adecuada de alimentos. Las causas de cierre incluyen insalubridad, mal almacenamiento de productos y presencia de plagas. El servicio de catering clausurado incumplió con estas normativas. La entidad ha reiterado su compromiso con la salud pública a través de sus inspecciones rutinarias.

Recomendaciones a los establecimientos

Los técnicos de Arcsa recomiendan a los dueños de locales de comida que controlen eficazmente las plagas. Esto evita riesgos que comprometan la salud de los consumidores. Un seguimiento regular a la eficacia de las medidas preventivas es clave para operar con seguridad.

La entidad también recuerda a la ciudadanía que puede reportar cualquier irregularidad sanitaria. La aplicación gratuita Arcsa Móvil es el canal para enviar denuncias. Con estas acciones, se busca mantener altos estándares de calidad y seguridad en la industria alimentaria. La salud pública es la prioridad. La colaboración ciudadana es un pilar para el control sanitario.

