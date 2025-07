HBO inicia rodaje de la nueva serie de Harry Potter con primera imagen oficial

HBO ha dado inicio al rodaje de la esperada serie de Harry Potter, marcando el comienzo de una ambiciosa adaptación televisiva de los siete libros de J.K. Rowling. La plataforma Max, que estrenará la producción en 2026 o principios de 2027, lanzó la primera imagen oficial del actor Dominic McLaughlin como Harry Potter, generando gran expectación entre los seguidores del Mundo Mágico. La serie, grabada en los estudios Leavesden en Reino Unido, promete una fiel recreación de la saga literaria, explorando detalles inéditos en las películas originales.

El anuncio, compartido a través de las redes sociales de HBO, mostró a McLaughlin con el icónico aspecto del joven mago: cabello oscuro, gafas redondas y la distintiva cicatriz en forma de rayo. La producción, liderada por la showrunner Francesca Gardiner y el director Mark Mylod, busca profundizar en las subtramas y personajes de los libros. El objetivo de la trama es ofrecer una experiencia más completa que las adaptaciones cinematográficas.

Una adaptación más profunda del universo mágico

A diferencia de las ocho películas de Harry Potter, que condensaron las novelas en cintas de aproximadamente dos horas, la serie dedicará una temporada completa a cada libro. Según Casey Bloys, CEO de HBO, el proyecto está diseñado para ser una adaptación fiel, respetando la esencia de los textos de Rowling. Este enfoque permitirá explorar elementos que no aparecieron en la gran pantalla. Incluyendo detalles de la vida en Hogwarts o las historias secundarias de personajes secundarios.

La elección de los estudios Leavesden, donde se filmaron las películas originales entre 2000 y 2010, refuerza la conexión con el legado de la saga. Este lugar, convertido en un símbolo para los fans, alberga sets emblemáticos como el Gran Comedor y el Bosque Prohibido. Los escenarios serán reutilizados y adaptados para la serie.

Controversias en relación a la serie

Francesca Gardiner, conocida por su trabajo en Succession y His Dark Materials, encabeza el proyecto como showrunner y productora ejecutiva, mientras que Mark Mylod, con experiencia en Game of Thrones y The Last of Us, dirigirá varios episodios. Ambos profesionales aportan un enfoque narrativo ambicioso, enfocado en capturar la magia y complejidad narrativa de los libros. J.K. Rowling, autora de la saga, también participa como productora ejecutiva, asegurando una conexión directa con la visión original. Sin embargo, su involucramiento ha generado debates debido a sus posturas públicas recientes.

La serie, aún sin un reparto completo anunciado, ha despertado reacciones mixtas. Mientras algunos fans celebran la oportunidad de revisitar el universo de Harry Potter con mayor profundidad, otros cuestionan la necesidad de una nueva adaptación. Parte de la audiencia considera el impacto cultural de las películas dirigidas por Chris Columbus, Alfonso Cuarón, Mike Newell y David Yates entre 2001 y 2011.

Expectativas de la nueva serie

La producción de la serie representa un esfuerzo para revitalizar una de las franquicias más exitosas de la literatura y el cine. Las novelas de Harry Potter, publicadas entre 1997 y 2007, han vendido más de 500 millones de copias en todo el mundo y han inspirado parques temáticos, obras de teatro y videojuegos. Sin embargo, la serie enfrenta el desafío de satisfacer a una base de fans diversa y exigente, que espera un equilibrio entre fidelidad a los libros y frescura narrativa. La serie se perfila como uno de los proyectos más ambiciosos de la plataforma Max. El objetivo es capturar tanto a los seguidores de la saga como a nuevas audiencias.