HBO anuncia elenco de los Weasley para la serie de Harry Potter de 2027

HBO Max dio a conocer el elenco que interpretará a los hermanos Weasley en su próxima serie de Harry Potter, programada para estrenarse en 2027. Gracie Cochrane encarnará a Ginny Weasley, los gemelos Tristan Harland y Gabriel Harland darán vida a Fred y George Weasley, respectivamente, mientras que Ruari Spooner asumirá el rol de Percy Weasley. La producción, que ya está en rodaje en los estudios Warner Bros. Leavesden, Reino Unido, busca ofrecer una adaptación fiel de los siete libros de J.K. Rowling, dedicando una temporada a cada novela.

El anuncio, acompañado de una fotografía oficial publicada en las redes sociales de HBO, muestra a los nuevos actores junto a Alastair Stout, previamente confirmado como Ron Weasley, y Katherine Parkinson, quien interpretará a Molly Weasley. La imagen, tomada en formato selfie, captura a los intérpretes en el set, generando expectación entre los seguidores de la saga. Según la publicación, el personaje de Charlie Weasley, actualmente en Rumania dentro de la narrativa, será anunciado más adelante. Además, el papel de Bill Weasley aún no tiene actor asignado.

Un proyecto ambicioso para los fans

La serie de Harry Potter representa un esfuerzo por revisitar el universo mágico creado por J.K. Rowling con mayor profundidad que las películas originales. Cada temporada abordará un libro, respetando las edades de los personajes descritas en los textos y explorando tramas que no se incluyeron en las adaptaciones cinematográficas de 2001 a 2011. La producción, liderada por la showrunner Francesca Gardiner y el director Mark Mylod, cuenta con un equipo creativo que incluye a Rowling como productora ejecutiva, junto a Neil Blair, Ruth Kenley-Letts y David Heyman.

El rodaje, iniciado en julio de 2025 en Leavesden, donde también se filmaron las películas, avanza con un elenco seleccionado tras un proceso de audiciones que reunió a más de 30,000 aspirantes. Además de los Weasley, ya se confirmaron actores para el trío protagonista: Dominic McLaughlin como Harry Potter, Arabella Stanton como Hermione Granger y Alastair Stout como Ron Weasley. Entre los personajes adultos, destacan John Lithgow como Albus Dumbledore, Janet McTeer como Minerva McGonagall, Paapa Essiedu como Severus Snape y Nick Frost como Rubeus Hagrid.

Expectativas de la serie

La elección de los actores para los Weasley refuerza la estrategia de HBO de combinar talentos emergentes con figuras establecidas. El plan busca captar tanto a los fans de la saga original como a nuevas audiencias. La fotografía del elenco, publicada en plataformas como Instagram, ha generado entusiasmo. Los comentarios en la publicación resaltan la fidelidad visual de los nuevos intérpretes a los personajes descritos por Rowling. Por ejemplo, los gemelos Harland, seleccionados para Fred y George, aportan un paralelismo físico que recuerda a los icónicos bromistas de Hogwarts.

HBO ha enfatizado que la serie será una adaptación más detallada, explorando subtramas y personajes secundarios que no tuvieron espacio en las películas. Este enfoque responde a las expectativas de los lectores, quienes durante años han solicitado una versión más completa de la historia. La producción se emitirá en HBO y HBO Max, con estrenos confirmados en mercados clave como Estados Unidos, Alemania, Italia y el Reino Unido.