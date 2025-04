¿Hay oportunidad de reconciliación entre Geraldine Bazán y Gabriel Soto?

Tras siete años de separación, los actores mexicanos Gabriel Soto y Geraldine Bazán han logrado entablar una relación cordial por el bienestar de sus dos hijas. Sin embargo, ahora que ambos están nuevamente solteros, han surgido especulaciones que sugieren que se darán una nueva oportunidad en el amor.

Ante esto, la actriz se pronunció tras ser abordada por periodistas en el aeropuerto internacional de México DF. “No, no, no creo [que haya una reconciliación con Gabriel Soto], la verdad es que no, por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia. Nosotros somos un gran equipo como papás de dos niña que amamos, que son nuestra vida entera y ya”, advirtió Bazán.

“Es el papá de mis hijas [Elisa Marie y Alexa Miranda] y siempre somos un gran equipo. Y para nosotros nuestras hijas son lo más importante. Y para mí es importantísimo que él este bien, esté con salud, con felicidad, con trabajo, con bienestar. Porque eso también, obviamente, es el bienestar y la estabilidad de mis hijas y viceversa”, destacó.

Gabriel Soto y Geraldine Bazán estuvieron juntos por una década

La relación entre Geraldine Bazán y Gabriel Soto comenzó en 2008, cuando se conocieron en el set de una telenovela.

Tras cinco años de noviazgo, se comprometieron en 2013 y contrajeron matrimonio en 2016, en una ceremonia íntima en México. Durante su unión, tuvieron dos hijas: Elisa Marie, nacida en 2009, y Alexa Miranda, en 2014.

En 2017, rumores de infidelidad surgieron tras la cercanía de Soto con la actriz Irina Baeva durante las grabaciones de ‘Vino el amor’, donde ambos eran protagonistas.

Bazán confirmó en un video que descubrió pruebas de la relación, incluyendo una foto de Baeva con una maleta de Soto. La pareja anunció su divorcio en 2018, finalizando oficialmente en febrero de 2019, según registros legales.

Contexto y vida tras la separación

Tras el divorcio, Bazán y Soto se enfocaron en el bienestar de sus hijas, manteniendo una relación cordial.

Soto inició un romance con Baeva en 2019, mientras Bazán fue vinculada sentimentalmente con el empresario Luis Rodrigo Murillo entre 2020 y 2022. Actualmente, ambos están solteros.