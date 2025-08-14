COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Ecuador
Sociedad

Atrapar, vender y consumir cangrejo durante los próximos 31 días puede llevar a ser multado con 4.700 dólares en Ecuador

Empieza la veda del cangrejo en Ecuador. La medida dura 31 días y tiene que ver con la salud de los ciudadanos y el cuidado de la especie.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
IMG-20250814-WA0077

Jaime Ugalde

Redacción ED.

Jaime Ugalde

Redacción ED.

Periodista por vocación y profesión. Treinta y cinco años teniendo el privilegio de hacer cobertu... Ver más

[email protected]

En Ecuador rige desde el 15 de agosto hasta el 15 de septiembre de 2025 la veda por muda del cangrejo rojo y azul.

Lo que está prohibido con el cangrejo

Esta disposición prohíbe capturar, transportar, poseer, procesar o comercializar estas especies en todo el país, tanto a nivel interno como para exportación.

El Ministerio de Producción establece que la medida dura 31 días y responde a un ciclo biológico fundamental para la supervivencia del crustáceo.

Qué es el proceso de muda

La muda es el proceso en el que el cangrejo expulsa su exoesqueleto viejo y forma uno nuevo, quedando vulnerable a depredadores y cambios ambientales.

Durante esta fase, el crustáceo produce oxalato de calcio, sustancia que puede ser perjudicial para la salud humana si se consume.

Por eso, el consumo en este período representa riesgos y, además, afecta la sostenibilidad de las poblaciones de cangrejo en los manglares.

La medida cuida al consumidor y al cangrejo

La medida busca garantizar la conservación de la especie y permitir su reproducción natural, protegiendo también el equilibrio de los ecosistemas costeros y estuarinos.

Pescadores, comercializadores y restaurantes deben prepararse con anticipación para evitar pérdidas y cumplir con la normativa. El plazo para declarar inventarios es este 15 de agosto de 2025, según informó la autoridad pesquera.

Sanciones y multas por incumplimiento

El incumplimiento de la veda implica sanciones que van desde 2 hasta 10 Salarios Básicos Unificados, equivalentes a entre USD 940 y USD 4.700.

Además, se puede proceder al decomiso de los productos, la suspensión de permisos e incluso acciones penales, según el Código Orgánico Integral Penal. En casos graves, la infracción puede acarrear penas de prisión de uno a tres años.

La Policía del Medio Ambiente y los inspectores pesqueros realizan operativos de control en manglares, mercados, aeropuertos, terminales y restaurantes durante toda la veda.

La ciudadanía es parte fundamental del control, denunciando la venta ilegal de cangrejo en este período, dicen las autoridades.

Los consumidores y comerciantes disponen de pocas horas antes de la veda para abastecerse legalmente y disfrutar del producto.

Manabí, Guayas y El Oro

En la provincia de Manabí, la producción de cangrejos se concentra especialmente en áreas de manglar como el estuario del río Mache. En parroquias como Cojimíes y Pedernales y en el estuario del río Chone, en Sucre y San Vicente.

Los colectores sostienen su economía en esta actividad ancestral ligada al ecosistema costero. Según estimaciones, más de 10.000 personas dependen directa o indirectamente de la captura artesanal del cangrejo rojo en provincias costeras como Guayas y El Oro. Este dato lo proporciona la iniciativa Manglares Unidos del Sur, apoyada por Fundación Heifer Ecuador.

El consumo de cangrejo en Ecuador

No hay cifras exactas de consumo per cápita de cangrejo, pero se sabe que el crustáceo es parte habitual de platos costeros como la “cangrejada”, el ceviche de cangrejo, el arroz con cangrejo, la ensalada de cangrejo o el encocado de mariscos. Las familias ecuatorianas y especialmente las costeras consumen cangrejo en reuniones y celebraciones culinarias.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Referéndum Ecuador 2025: esta es la pregunta y el anexo sobre el juicio político a los jueces de la Corte Constitucional

Referéndum Ecuador 2025: esta es la pregunta y el anexo sobre la reducción de asambleístas

El Ministro Reimberg lanza nuevo cuestionamiento a la Corte Constitucional

Estas son las 10 especialidades médicas con mayor cantidad de profesionales en el sistema de salud público de Ecuador

Plan de ahorros dentales: una alternativa para migrantes sin seguro en Estados Unidos

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Referéndum Ecuador 2025: esta es la pregunta y el anexo sobre el juicio político a los jueces de la Corte Constitucional

Referéndum Ecuador 2025: esta es la pregunta y el anexo sobre la reducción de asambleístas

El Ministro Reimberg lanza nuevo cuestionamiento a la Corte Constitucional

Estas son las 10 especialidades médicas con mayor cantidad de profesionales en el sistema de salud público de Ecuador

Plan de ahorros dentales: una alternativa para migrantes sin seguro en Estados Unidos

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Referéndum Ecuador 2025: esta es la pregunta y el anexo sobre el juicio político a los jueces de la Corte Constitucional

Referéndum Ecuador 2025: esta es la pregunta y el anexo sobre la reducción de asambleístas

El Ministro Reimberg lanza nuevo cuestionamiento a la Corte Constitucional

Estas son las 10 especialidades médicas con mayor cantidad de profesionales en el sistema de salud público de Ecuador

Plan de ahorros dentales: una alternativa para migrantes sin seguro en Estados Unidos

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO