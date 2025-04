Hay al menos cinco puntos críticos por deslizamiento de tierra en Andrés de Vera, Portoviejo

La parroquia Andrés de Vera, la más grande de Portoviejo, enfrenta una crisis por deslizamientos en sus colinas. Según John Quimís, presidente parroquial. Los puntos más críticos incluyen El Florón (3, 2, 4 y 6), Lea, Libertad 2, Colinas del Sol, Fabián Palacios y La Piñonada, donde el sedimento colapsa, afectando viviendas y calles.

¿Cuáles son los puntos más críticos en la parroquia Andrés de Vera y cuántas familias están expuestas a riesgos por la temporada invernal?

La parroquia Andrés de Vera, al ser mayormente colinas, enfrenta problemas graves. Sectores como El Florón (Florón 3, 2, 4 y 6), Lea, Libertad 2 (calle Chimborazo), Colinas del Sol y Fabián Palacios son los más críticos. En El Florón, el sedimento ha bajado con fuerza y ha llegado hasta las viviendas, también ha afectado a vías como la 21 de Diciembre. En Lea y Libertad 2, la tierra se hunde, formando socavones y cuarteando casas. Las invasiones han empeorado la situación. Estimamos que unas 800 familias están en riesgo: 600 en la parte baja de la Ruta del Choclo y 200 más en otros sectores.

¿Qué antecedentes existen de estas emergencias en la parroquia?

Hace casi tres años, en El Florón, una construcción de Manabí Vial (Ruta del Choclo) dejó 16 familias sin viviendas. Desde entonces, hemos alertado al Consejo Provincial, la Gobernación y el Municipio, pero no hemos recibido soluciones. Este año, con un invierno más intenso, se han agravado los deslizamientos, afectando nuevos sectores y bloqueando vías principales con sedimentos y árboles arrastrados.

¿Qué factores, además de las lluvias, contribuyen a estos deslizamientos?

Las invasiones son un problema grave. En sectores como Lea, los moradores usan maquinaria en zonas de riesgo sin buscar a algún técnico. Las autoridades han sido informadas, pero las invasiones persisten

¿Qué respuesta han recibido de las autoridades?

Lamentablemente, ha habido poca acción. Como presidente parroquial, he reportado socavones y deslizamientos, pero las autoridades no nos involucran en las inspecciones ni comparten los informes. Hace dos meses, solicité ser parte del COE, pero no he sido incluido, lo cual limita nuestra participación como sociedad civil. También pedí al Gobierno Provincial el desazolve del río Portoviejo, pero mire lo que pasó con las lluvias. Creo que si se hubiese hecho un desazolve, quizás hubiese sido un poco menos el malestar en algunas familias afectadas por las inundaciones.

¿Qué medidas propone para mitigar estos problemas?

Necesitamos estudios actualizados de las quebradas en las colinas de Andrés de Vera para planificar intervenciones. Propongo un trabajo conjunto: el Municipio podría encargarse de la zona urbana (hasta la cota 70) y el Gobierno Provincial de las áreas superiores. Esto ayudaría a controlar la erosión, que afecta sectores comerciales y educativos como la 15 de Abril y la escuela Andrés de Vera. Aunque no exigimos soluciones inmediatas, queremos que se inicien estos estudios para avanzar progresivamente.

¿Qué espera del COE Cantonal y otras entidades gubernamentales?

Espero una respuesta coordinada, no solo para las colinas, sino también para las zonas cercanas al río Portoviejo, como la calle Sucre, afectadas por inundaciones. Queremos ser incluidos en las decisiones y conocer los planes de mitigación. Además, urge el desazolve del río y medidas contra las invasiones para evitar más riesgos. La parroquia, con 96.000 habitantes, necesita un enfoque articulado entre el Municipio y el Gobierno Provincial.