Harvard y gobierno de Donald Trump negocian acuerdo por 500 millones de dólares

La Universidad de Harvard está próxima a cerrar un acuerdo con la administración del presidente Donald Trump que implicaría un pago de $500 millones para recuperar fondos federales y finalizar investigaciones por presunto antisemitismo en el campus, según una fuente citada por The Associated Press. Las negociaciones, aún sin detalles finales, podrían culminar en las próximas semanas, poniendo fin a un conflicto de meses que ha desafiado la autonomía de las universidades de élite.

Un conflicto prolongado

El enfrentamiento comenzó con una investigación del gobierno sobre acusaciones de antisemitismo en Harvard, derivando en la suspensión de $2,600 millones en fondos federales para investigación y contratos. Además de restricciones a la admisión de estudiantes internacionales.

Harvard respondió con dos demandas, argumentando que las medidas eran represalias ilegales por rechazar demandas que, según la institución, atentaban contra la libertad académica. La universidad, con una dotación de $53,000 millones, declinó comentar sobre el posible acuerdo.

El monto más alto registrado