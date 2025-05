Harvard califica de “ilegal” la prohibición de inscribir estudiantes internacionales

La Universidad de Harvard denunció como “ilegal” la decisión del gobierno de Donald Trump de revocar su autorización para inscribir estudiantes internacionales, una medida que afecta a 6.800 alumnos extranjeros, el 27% de su matrícula total. La notificación, enviada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y firmada por la secretaria Kristi Noem, anula la certificación de Harvard en el Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVP), argumentando un supuesto “entorno inseguro” en el campus. La universidad advirtió que esta acción amenaza su misión académica y evalúa iniciar acciones legales para revertirla.

El director de relaciones con los medios de Harvard, Jason Newton, confirmó la recepción de la carta del DHS y destacó el impacto de la medida. “Esta decisión amenaza con causar un grave daño a la comunidad de Harvard y a nuestro país”, afirmó. Los estudiantes internacionales, provenientes de más de 140 países, son esenciales para la diversidad cultural y la sostenibilidad financiera de la institución, ya que sus matrículas, generalmente más altas, financian investigaciones en áreas como ciencias, ingeniería y salud pública. Newton subrayó que la diversidad es clave para la excelencia académica y reafirmó el compromiso de Harvard con sus estudiantes y académicos extranjeros.

La medida del DHS prohíbe a Harvard inscribir nuevos estudiantes internacionales y obliga a los actuales a transferirse a otras instituciones o perder su estatus legal en Estados Unidos. Según un comunicado del DHS, la decisión se basa en acusaciones de un “entorno inseguro” en el campus, vinculando a Harvard con manifestaciones antisemitas y presuntos contactos con el Partido Comunista Chino. Estas alegaciones han sido rechazadas por la universidad, que las considera infundadas y políticamente motivadas.

Contexto y reacciones

La decisión se enmarca en una serie de tensiones entre la administración Trump y Harvard. En el pasado, la universidad ya ha enfrentado al gobierno en tribunales por intentos de intervenir en sus políticas internas y currículo. Ahora, Harvard evalúa una nueva ofensiva judicial para proteger su autonomía y el derecho de los estudiantes internacionales a estudiar en sus aulas. Organizaciones civiles y líderes educativos han expresado un rechazo unánime. Incluso, alertando que esta medida podría dañar la reputación global del sistema universitario estadounidense y establecer un precedente peligroso para otras instituciones.

Leo Gerden, un estudiante sueco y activista por los derechos de estudiantes internacionales, lamentó la medida en una entrevista con The New York Times. “Una Harvard sin su diversidad internacional no será la misma. La administración Trump nos está usando como fichas de póker. Es extremadamente peligroso”, afirmó. Su testimonio refleja la preocupación de miles de estudiantes que enfrentan incertidumbre sobre su futuro académico y legal en Estados Unidos.

Impacto en Harvard y el sistema educativo

Los estudiantes internacionales representan una parte significativa de la comunidad de Harvard, contribuyendo no solo a la diversidad, sino también a la innovación científica y cultural. Su exclusión podría reducir los ingresos de la universidad, afectando programas de investigación clave. Además, la medida podría disuadir a futuros talentos globales de elegir instituciones estadounidenses, debilitando la posición de Estados Unidos como líder en educación superior.

La comunidad académica ha instado al gobierno a reconsiderar la decisión, argumentando que atenta contra el principio de acceso global a la educación. Mientras tanto, Harvard prepara su respuesta legal, buscando proteger su misión y a sus estudiantes. El desenlace de este conflicto podría redefinir las políticas de admisión de estudiantes internacionales en las universidades estadounidenses, en un momento en que la competencia global por el talento académico es más intensa que nunca.