Harrison Ford descarta retirarse y abraza nuevos retos en su carrera

Harrison Ford, icónico actor de 83 años conocido por sus papeles en Star Wars e Indiana Jones, afirmó en una entrevista con Variety que no tiene planes de retirarse de la actuación. En una conversación reciente, el actor reflexionó sobre su carrera, su nominación al Emmy por la serie Shrinking de Apple TV+ y el tropiezo comercial de Indiana Jones and the Dial of Destiny, demostrando que su pasión por el cine y la televisión sigue intacta.

En una entrevista publicada el 30 de julio de 2025 por la revista Variety, Harrison Ford dejó claro que la jubilación no está en su horizonte cercano. A sus 83 años, el actor, cuya carrera abarca más de cinco décadas y 60 películas, destacó la importancia de los roles para actores mayores en la industria cinematográfica. “Una de las cosas que me pareció atractiva del trabajo de actor fue que también necesitan personas mayores para interpretar papeles de personas mayores”, señaló.

Un actor que se considera versátil

Harrison Ford, reconocido mundialmente por interpretar a Han Solo en Star Wars y al arqueólogo Indiana Jones, continúa demostrando versatilidad. Su reciente nominación al Emmy por su papel como terapeuta en la serie Shrinking de Apple TV+ marca un hito en su trayectoria, siendo su primera candidatura a este premio.

La serie, que cerró su tercera temporada, ha recibido elogios por su combinación de comedia y drama, y Ford expresó su entusiasmo por el proyecto en un emotivo discurso compartido en redes sociales por Apple TV+. “Son los mejores. Los mejores en lo que hacen y cómo lo hacen. Me encanta trabajar con ustedes. Espero que podamos volver y repetirlo”, afirmó con lágrimas en los ojos, refiriéndose al elenco y equipo técnico.

Los momentos más destacados de su carrera

El actor también reflexionó sobre momentos destacados de su carrera reciente, como su participación en Blade Runner 2049 (2017), secuela del clásico de ciencia ficción de 1982. Durante el rodaje, Ford protagonizó un incidente con su coprotagonista Ryan Gosling al golpearlo accidentalmente mientras ensayaban una escena de pelea. “Nos acercamos demasiado y lo golpeé. Me disculpé de inmediato. ¿Qué más podía hacer?”, relató con humor.

A pesar de los altibajos en su filmografía, Harrison Ford mantiene una postura pragmática. En una entrevista con The Wall Street Journal Magazine, minimizó el fracaso comercial de Indiana Jones and the Dial of Destiny (2023), que generó una pérdida estimada de 130 millones de dólares para Disney al no alcanzar los 400 millones en taquilla. “Las cosas pasan”, comentó, asegurando que está satisfecho con el cierre que la película dio al personaje. “Quise una oportunidad más para levantarlo, sacudirle el polvo del trasero y dejarlo ahí, sin parte de su vigor”, explicó.

Contexto adicional

Con una trayectoria que abarca géneros como la ciencia ficción, la aventura y el drama, Harrison Ford ha demostrado una capacidad única para adaptarse a los cambios de la industria. Desde sus inicios en los años 70 hasta su incursión en la televisión contemporánea, el actor se mantiene como una figura relevante en Hollywood. Su trabajo en Shrinking resalta su habilidad para interpretar personajes complejos y humanos, alejados de los héroes de acción que lo hicieron famoso.