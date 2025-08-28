Hallan un nuevo cadáver en el río Sena cerca de donde fueron encontrados otros cuatro hace dos semanas

Un nuevo cadáver fue hallado este martes 26 de agosto en el río Sena, a la altura de Charenton-le-Pont, cerca de París, sumando un total de cinco cuerpos encontrados en las últimas dos semanas. La Fiscalía del distrito de Créteil ha abierto una investigación para determinar si esta nueva víctima está relacionada con los otros cuatro cuerpos descubiertos previamente en Choisy-le-Roi, a unos ocho kilómetros de distancia.

Nueva víctima sin signos visibles de violencia

El cuerpo encontrado este miércoles presenta un avanzado estado de descomposición, lo que podría explicar la ausencia aparente de signos externos de violencia, según indicó la Fiscalía de Créteil a la cadena BFMTV. Sin embargo, este detalle no descarta la posibilidad de una muerte violenta, ya que otras tres de las cuatro víctimas anteriores también presentaban un deterioro similar al momento de ser halladas.

La recuperación del cadáver se realizó a la altura de Charenton-le-Pont, un sector ribereño del Sena ubicado al sureste de la capital francesa. La autopsia y las pruebas forenses determinarán si la víctima murió en circunstancias similares a las anteriores, que fueron calificadas como homicidios con signos evidentes de violencia.

Investigación en curso y un sospechoso detenido

Las autoridades mantienen abierta la investigación judicial por homicidio múltiple. Hasta ahora, el único detenido en relación con estos crímenes es Monji H., un hombre de nacionalidad tunecina y sin domicilio fijo, que fue arrestado la semana pasada.

Monji H. vivía en una casa ocupada en las orillas del Sena, cerca del lugar donde se hallaron los primeros cuerpos. Las primeras diligencias apuntan a que podría estar relacionado con al menos una de las víctimas identificadas, aunque por el momento no se ha confirmado su implicación directa en los cinco casos.

Los cuerpos anteriores presentaban lesiones traumáticas y fueron encontrados entre el 12 y el 15 de agosto en zonas de difícil acceso del río, lo que complica las labores periciales y de reconstrucción de los hechos. Por su parte, la Policía Judicial continúa recogiendo evidencia en la zona, incluyendo grabaciones de cámaras de vigilancia y testimonios de residentes locales.

Un caso que genera alarma en París

La aparición consecutiva de varios cadáveres en un tramo relativamente corto del río Sena, en las cercanías de París, ha generado preocupación entre la ciudadanía y los medios locales. Si bien las autoridades aún no confirman una conexión directa entre las víctimas, la posibilidad de un homicida serial o un patrón común se mantiene como una línea de investigación principal.

El río Sena, que atraviesa París y sus suburbios, es una vía fluvial extensa y con múltiples accesos desde zonas urbanas y residenciales. Las autoridades han reforzado el patrullaje y la vigilancia en tramos específicos del río para prevenir nuevos incidentes y facilitar las labores de búsqueda de posibles evidencias o víctimas adicionales.

La Fiscalía de Créteil ha pedido cautela ante la difusión de información no verificada y ha reiterado que todas las hipótesis están siendo evaluadas por los equipos forenses y judiciales. Por ahora, se mantienen en reserva los nombres de las víctimas hasta confirmar plenamente sus identidades y notificar a sus familiares.

Contexto criminal y situación del sospechoso

Monji H., el principal sospechoso, cuenta con antecedentes menores, aunque no estaba fichado por delitos graves. Su situación de indigencia y su presencia habitual en la zona de los hallazgos lo convirtieron en objeto de interés en la investigación.

Las autoridades analizan si el entorno donde residía pudo haber sido utilizado como punto de paso o de ocultamiento de cuerpos. También se está investigando si actuó solo o con posibles cómplices, y si las víctimas tenían algún tipo de vínculo entre sí.

Por el momento, Monji H. permanece bajo custodia preventiva, mientras avanzan los interrogatorios y los análisis de ADN, ropa y pertenencias encontradas cerca de los sitios de hallazgo.