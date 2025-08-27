COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Seguridad
Drama

Macabro hallazgo en Quevedo: Hombre sepultó a su amigo en un zaguán

Un hallazgo insólito en Quevedo reveló cómo un hombre sepultó a su amigo fallecido de tuberculosis en un zaguán, tras 30 días de silencio.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Hallan en Quevedo restos de un hombre sepultado en una vivienda tras morir de tuberculosis
Hallan en Quevedo restos de un hombre sepultado en una vivienda tras morir de tuberculosis

Redacción

Redacción ED.

La tarde del martes 26 de agosto de 2025, habitantes de la parroquia San Camilo, en Quevedo, alertaron a la Policía sobre el hallazgo de un cuerpo enterrado en una vivienda.

El fallecido fue identificado como Robin Alexis Castillo, de 33 años, quien había sido sepultado de forma improvisada por su amigo Pablo, conocido como “Ozuna”.

El hallazgo en San Camilo

Vecinos del sector Los Chapulos, en la parroquia San Camilo de Quevedo, notaron un fuerte olor proveniente de una vivienda abandonada. El descubrimiento ocurrió gracias a un perro y un gato que rasgaron la improvisada tumba.

El dueño de los animales siguió los rastros y al percibir el hedor alertó a las autoridades. En el interior encontraron restos humanos enterrados en un zaguán de la casa, que Pablo cuidaba desde hace dos años.

Tiros en Quevedo: la persecución policial que terminó con un adolescente detenido

El fallecido fue identificado como Robin Alexis Castillo Mairongo, cuidador de carros de 33 años, quien murió en la indigencia debido a tuberculosis y otras enfermedades.

La amistad detrás del entierro

Según testimonios, Robin pasó sus últimos días con su mejor amigo, Pablo, quien lo acogió en la vivienda. Él fue testigo del deterioro de su salud y de su muerte.

Al no recibir respuesta de la familia, Pablo decidió darle sepultura en el mismo lugar. Sin recursos económicos para un ataúd, cavó un hueco en el zaguán y colocó allí el cuerpo de su amigo.

Un allegado relató: “Le puso unas velas, y como nadie reclamaba, lo enterró. Fue un acto de desesperación y amistad”.

Reacción de las autoridades en Quevedo

La Policía llegó al sitio tras la denuncia y detuvo a Pablo para investigaciones. Sin embargo, al confirmarse que Robin falleció por causas naturales, lo liberaron horas después.

El reporte oficial señala que el hermano del fallecido, informó que Robin llevaba 30 días desaparecido y padecía tuberculosis. Además, reconoció que sufría problemas de adicciones, lo que lo llevó a vivir en las calles.

El cuerpo fue trasladado a la morgue de Quevedo para exámenes forenses. Posteriormente, sus familiares llevaron los restos a Esmeraldas, donde recibieron sepultura oficial.

Contexto social en Quevedo

Este caso ha conmovido a los habitantes de Quevedo, quienes resaltan la lealtad de la amistad entre Robin y Pablo, pese a la pobreza y la enfermedad.

La ciudad enfrenta altos índices de vulnerabilidad social. En Quevedo, varios casos similares han expuesto la precariedad en que viven personas con problemas de adicciones o enfermedades sin acceso a atención médica.

Impacto comunitario

La historia despertó reflexiones entre vecinos y comerciantes del centro de Quevedo, quienes recordaron a Robin como un hombre trabajador que cuidaba vehículos para sobrevivir. Aunque su vida terminó marcada por la enfermedad y la pobreza, la comunidad rescata el gesto de su amigo Pablo, que decidió permanecer a su lado hasta el final (31).

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Manta Más Segura: Bomberos inauguran sistema de comunicación en Estación 3

Una ambulancia del Ministerio de Salud Pública tendrá su base permanente en Tosagua

Asamblea Nacional: Polarización, controversias, multas y crisis institucional en sus primeros 100 días

Procesan a hombre por tentativa de homicidio tras ataque armado en Yantzaza

Éver Hugo Almeida asume por quinta vez como DT de Olimpia hasta 2026

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Manta Más Segura: Bomberos inauguran sistema de comunicación en Estación 3

Una ambulancia del Ministerio de Salud Pública tendrá su base permanente en Tosagua

Asamblea Nacional: Polarización, controversias, multas y crisis institucional en sus primeros 100 días

Procesan a hombre por tentativa de homicidio tras ataque armado en Yantzaza

Éver Hugo Almeida asume por quinta vez como DT de Olimpia hasta 2026

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Manta Más Segura: Bomberos inauguran sistema de comunicación en Estación 3

Una ambulancia del Ministerio de Salud Pública tendrá su base permanente en Tosagua

Asamblea Nacional: Polarización, controversias, multas y crisis institucional en sus primeros 100 días

Procesan a hombre por tentativa de homicidio tras ataque armado en Yantzaza

Éver Hugo Almeida asume por quinta vez como DT de Olimpia hasta 2026

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO