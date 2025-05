Durante la campaña de excavación en el yacimiento del Abrigo de San Lázaro, ubicado en Segovia, España, un equipo de investigadores descubrió la huella. Ellos pertenecen a la Universidad Complutense de Madrid (UCM), el Instituto Geológico y Minero de España (IGME-CSIC), la Policía Científica de la Policía Nacional y la Universidad de Salamanca. Hallaron un canto rodado de granito con una huella dactilar marcada intencionalmente por un neandertal hace 43,000 años.

Este objeto, bautizado como “Perico” en homenaje al ciclista español Pedro Delgado, es considerado el objeto de arte mobiliar más antiguo de Europa. Además, de una prueba clave del pensamiento simbólico de los neandertales.

La piedra, de forma elipsoidal, presenta un punto ocre de un centímetro de diámetro en su centro. Identificado como una huella dactilar del índice derecho de un varón neandertal de entre 18 y 25 años.

Los análisis se hicieron con técnicas avanzadas, como fluorescencia de rayos X, microscopía electrónica de barrido y escaneo 3D. Estos confirmaron que el pigmento ocre de la huella dactilar está compuesto por arcilla y óxidos de hierro, materiales comúnmente usados en pinturas rupestres prehistóricas.

Detalles del yacimiento

El Abrigo de San Lázaro donde se halló la huella dactilar es un sitio arqueológico clave. Estudios revelan que los últimos neandertales de la Península Ibérica, y posiblemente del mundo, habitaron hace entre 41,000 y 45,000 años, justo antes de su extinción. Este yacimiento, ubicado en el valle del Eresma, contiene abundantes restos de industria lítica elaborada con la técnica Levallois, así como restos óseos de animales cazados por los neandertales, principalmente ciervos y conejos.

El canto rodado, encontrado en la campaña de 2022, destaca por no haber sido utilizado como herramienta, ya que no presenta marcas de uso como yunque o percutor. Según Andrés Díez-Herrero, geólogo del IGME-CSIC y miembro del equipo, la pieza fue llevada específicamente a la cueva caliza. Un entorno donde el granito no es natural, lo que sugiere una selección intencional. “La pieza era muy especial: no era un yunque ni un percutor. Era una pieza de granito sin marcas, llevada ex profeso a esa cueva caliza”, explicó Díez-Herrero a la agencia EFE.

Análisis de la huella

El canto rodado fue sometido a múltiples análisis para determinar su antigüedad y las características de la huella. En el IGME-CSIC, la fluorescencia de rayos X reveló que el punto ocre estaba compuesto por arcilla y óxidos de hierro. Materiales típicos del ocre utilizado en el arte prehistórico. Posteriormente, en la Universidad Complutense de Madrid, la microscopía electrónica de barrido permitió estudiar la textura de la huella. Mientras que la Universidad de Salamanca realizó un escaneo 3D para analizar su morfología.

La Policía Científica, especializada en análisis dactilares, confirmó que la marca corresponde a una huella dactilar humana del índice derecho de un varón neandertal joven. La piedra también presenta muescas naturales que asemejan los ojos y la boca de una cara humana, pero carece de nariz. En el lugar donde debería estar la nariz, los neandertales imprimieron la huella dactilar, un acto que los investigadores consideran intencional y simbólico.

Significado del hallazgo

Este descubrimiento es único porque, a diferencia de una huella parcial encontrada en Alemania, marcada accidentalmente en una pared. La huella de Segovia es la más completa y antigua del mundo y fue creada de manera deliberada. Según los autores del estudio, publicado en acceso abierto en la revista Archaeological and Anthropological Sciences, la piedra fue manipulada con fines no utilitarios. Esto evidencia que los neandertales poseían una mente capaz de simbolizar, imaginar y proyectar pensamientos abstractos sobre objetos materiales.

El estudio destaca tres procesos cognitivos fundamentales en la creación de la huella. La concepción mental de una imagen, la comunicación deliberada y la atribución de significado. Estos elementos son esenciales para el simbolismo y el arte prehistórico no figurativo, desafiando la percepción tradicional de los neandertales como seres con capacidades cognitivas limitadas. “El hecho de que el guijarro fuera seleccionado por su aspecto y marcado con ocre demuestra que existía una mente humana capaz de idealizar y proyectar pensamientos sobre un objeto”, señalan los investigadores.

Contexto arqueológico

El hallazgo en el Abrigo de San Lázaro refuerza la importancia de los yacimientos ibéricos para entender la evolución humana. Los neandertales, extinguidos hace aproximadamente 40,000 años, coexistieron brevemente con los Homo sapiens en Europa. Estudios previos han demostrado que los neandertales tenían prácticas culturales complejas, como el uso de adornos, herramientas sofisticadas y pinturas rupestres. Pero el descubrimiento de la huella aporta una nueva dimensión al debate sobre su capacidad simbólica.

El canto “Perico”, nombrado en honor a la victoria de Pedro Delgado en el Tour de Francia de 1988, no solo es un objeto arqueológico. Si no también un símbolo de la conexión entre el pasado prehistórico y la cultura moderna. La elección de este nombre refleja la relevancia cultural del hallazgo para la comunidad científica y el público general.

Contexto adicional

El descubrimiento del canto “Perico” se suma a otros hallazgos que han transformado la percepción de los neandertales. Entre ellos las pinturas rupestres de la cueva de Ardales en Málaga o los grabados en la cueva de Gorham en Gibraltar, ambos atribuidos a esta especie. Estos hallazgos sugieren que los neandertales no solo tenían habilidades técnicas, sino también una capacidad para el pensamiento abstracto comparable a la de los Homo sapiens.

El yacimiento del Abrigo de San Lázaro es parte de una red de sitios arqueológicos en la Península Ibérica. Estos han proporcionado evidencia crucial sobre los últimos neandertales. La región de Segovia, con su riqueza en cuevas y abrigos rocosos, ha sido un punto focal para los arqueólogos que estudian la transición entre los neandertales y los Homo sapiens. El hallazgo de la huella destaca la importancia de la colaboración multidisciplinar entre geólogos, arqueólogos, antropólogos y expertos forenses para descifrar el pasado humano.

Impacto en la comunidad científica

La publicación del estudio en Archaeological and Anthropological Sciences ha generado un amplio interés en la comunidad científica. Esto porque el canto “Perico” no solo es un objeto de arte prehistórico, sino también una ventana hacia la mente neandertal. Los investigadores planean continuar las excavaciones en el Abrigo de San Lázaro para buscar más evidencias de comportamientos simbólicos. Esto podría arrojar nueva luz sobre las interacciones entre neandertales y Homo sapiens en la Península Ibérica.

El nombre “Perico” conecta el hallazgo con un momento icónico de la historia deportiva española, cuando Pedro Delgado ganó una etapa histórica en el Alpe d’Huez el 14 de julio de 1988, asegurando el maillot amarillo del Tour de Francia. Este guiño cultural no solo humaniza el descubrimiento, sino que también lo hace más accesible para el público, vinculando el pasado prehistórico con la memoria colectiva moderna. (27)