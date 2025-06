“Hablás mucho”: La frase con la que Messi encaró a James Rodríguez en pleno partido

El 10 de junio de 2025, Lionel Messi increpó a James Rodríguez durante el partido entre Argentina y Colombia, disputado en el estadio Más Monumental de Buenos Aires, tras unas declaraciones previas del colombiano sobre la final de la Copa América 2024, que generaron molestia en el capitán argentino.

Messi encaró a James Rodríguez por sus dichos sobre la Copa América

Durante el minuto 72 del partido correspondiente a la fecha 16 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026, se vivió un momento inesperado entre dos figuras del fútbol continental. Con el juego detenido, Lionel Messi se acercó a James Rodríguez y le reclamó directamente por unas declaraciones dadas meses antes.

“Dijiste que nos habían ayudado en la final. Hablás mucho”, expresó el capitán argentino, empujando levemente al colombiano. La cámara captó claramente la escena, que se viralizó minutos después en redes sociales. James Rodríguez, visiblemente sorprendido, respondió: “¿Pero por qué? Yo no he dicho nada”, en alusión a no comprender el motivo del reclamo en medio del partido.

Declaraciones de James en marzo de 2025

La tensión entre ambos jugadores tiene antecedentes. El 11 de marzo de 2025, durante una entrevista con el periodista español Edu Aguirre en el pódcast Los amigos de Edu, James Rodríguez se refirió a la final de la Copa América 2024, jugada el 14 de julio entre Colombia y Argentina.

En aquella ocasión, el mediocampista del Club León de México declaró: “Hicimos una excelente Copa América […] por cosas externas no pudimos quedar campeones”. Rodríguez sugirió que algunas decisiones arbitrales incidieron en el resultado del partido. En específico, mencionó que el árbitro Raphael Claus favoreció a Argentina al no sancionar dos posibles penaltis ni revisar un pisotón de Alexis Mac Allister sobre Jhon Córdoba, ni una falta de Tagliafico sobre Davinson Sánchez.

Una aclaración con doble sentido

Pese a su crítica, James también reconoció el mérito de Argentina: “No estoy diciendo que no merecían ganar, pero es verdad que algunas cosas nos tiraron para atrás”. Este tipo de declaraciones habrían motivado la reacción de Messi, quien durante el partido dejó en claro su inconformidad, reforzando el tono tenso del encuentro.

Luego del empate 1-1 entre las dos selecciones —gracias a un gol de Luis Díaz al minuto 24—, los medios consultaron a James Rodríguez sobre lo ocurrido en el campo. Sin embargo, el colombiano fue tajante: “Lo que pasa en el campo, se queda en el campo”. En esa misma intervención, evitó referirse directamente al cruce con Messi, y desvió la atención hablando del fichaje del argentino Franco Mastantuono por el Real Madrid: “Este chico es bueno. Cuando llegas al Madrid, todo es más fácil”.