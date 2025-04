Guerra interna en la Revolución Ciudadana: asambleísta Ana María Raffo presenta querella por calumnia contra Ana Belén Yela Duarte

La asambleísta del Guayas, Ana María Raffo, perteneciente a la bancada de la Revolución Ciudadana (RC), formalizó una querella legal. Esta acción surge a raíz de la validación de los audios difundidos por la Fiscalía del Estado. En estas grabaciones, se escucha la participación del exconsejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Augusto Verduga. La asambleísta Raffo dirige su querella específicamente contra Ana Belén Yela Duarte. Ella es una asambleísta recién electa por el mismo movimiento político, aunque aún no ha asumido su cargo en la Asamblea Nacional.

Según las declaraciones de la asambleísta Raffo, Yela Duarte la acusó falsamente. Estas acusaciones se relacionan con supuestos cobros inexistentes a su asesor legislativo, popularmente conocidos como diezmos. La accionante enfatizó la falsedad de estos hechos, subrayando el daño que estas imputaciones generan a su honra y buen nombre. “Bajo ninguna naturaleza he solicitado algún tipo de aporte monetario a mi asesor”, manifestó la asambleísta Raffo. Por consiguiente, la legisladora asegura que “la querellada tendrá que responder ante la justicia por sus falsas acusaciones; con mi honra y mi nombre no se juega, sigo firme con la verdad de mi lado”, expresó a través de un mensaje en su cuenta de la red social X.

Detalles del proceso legal de Ana María Raffo y las acusaciones

El caso ha sido asignado a la Unidad Judicial Penal con sede en la Parroquia Iñaquito del cantón Quito, provincia de Pichincha. El juez a cargo de este proceso es Giovanny Freire Coloma. Al detallar los acontecimientos de la presunta infracción, la asambleísta Ana María Raffo hace referencia directa a la publicación efectuada por la Fiscalía General del Estado el pasado 10 de abril de 2025. Dicha publicación se realizó a través de la cuenta oficial de la Fiscalía en la red social X. En esta publicación, se compartieron las transcripciones de las emisiones lingüísticas contenidas en los audios. Estos audios fueron extraídos del teléfono celular incautado a Augusto Verduga.

Estos elementos forman parte de un informe pericial de audio, video y afines, el cual se encuentra dentro del expediente fiscal No. 06-2025-F1. A través de esta publicación, precisa la demanda interpuesta por la asambleísta Raffo, se dio a conocer información contenida en las páginas 175 y 179 del mencionado informe pericial. En estas páginas, la accionante afirma haber tomado conocimiento de las declaraciones que considera calumniosas. Estas declaraciones fueron supuestamente emitidas en su contra por Ana Belén Yela Duarte. La asambleísta Raffo sostiene que Yela Duarte, actuando intencionalmente con odio y desprecio, profirió expresiones difamatorias.

Contenido de las declaraciones y la respuesta de Raffo

La transcripción de las declaraciones atribuidas a Ana Belén Yela Duarte, según la querella de la asambleísta Raffo, incluye frases como: “… esa fulana la Ana Raffo que es una imbécil ya que tiene a la mejor amiga de Luisa trabajando en la Asamblea ella está en nuestra comisión, su asesor uno que gana tres mil dólares es el que le lleva la cartera y le maneja el carro porque seguramente le está cobrando al hombre la mitad de su sueldo, él gana mil y ella se mete al bolsillo los otros dos mil…”. Ante estas afirmaciones, la asambleísta Ana María Raffo reaccionó de manera contundente.

La asambleísta Raffo enfatiza en su denuncia que Ana Belén Yela Duarte incurrió en el delito de calumnia al acusarla e imputarla mediante hechos que califica como falsos. La frase específica que Raffo considera calumniosa es: “le está cobrando al hombre la mitad de su sueldo, él gana mil y ella se mete al bolsillo los otros dos mil”. Según la accionante, en estas expresiones se la imputa falsamente del delito de concusión, el cual se encuentra sancionado y tipificado en el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). “Aclaro que jamás he solicitado o exigido sueldo o cuotas a mi asesor como erróneamente sostiene la querellada en sus declaraciones”, puntualiza la asambleísta Ana María Raffo.

Contexto de los audios y posible origen de la querella

En las transcripciones que constan en el expediente fiscal, se identifica una voz femenina que se presume pertenece a Ana Belén Yela. En el momento de las declaraciones, Yela se desempeñaba como asesora de Augusto Verduga, ex consejero del CPCCS. Verduga actualmente figura como uno de los cuatro procesados en el denominado caso Ligado2. El origen de la presente querella se relaciona directamente con el contenido de estas conversaciones grabadas.

La transcripción de la voz femenina, que se atribuiría a Belén Yela Duarte, revela una conversación en la que se mencionan diversas situaciones políticas. En un fragmento específico, se hace alusión a la asambleísta Raffo. La voz señala: “(…) por decirte, Alembert estaba dispuesto a darle un puesto a cada uno de los prefectos del país ellos saben que ese tipo de cosas no podemos hacer nosotros y hasta el más bueno más care tonto de nuestros asambleístas y autoridades hacen alguna cosa y yo no digo que los otros no lo hagan pero esto de las manos limpias y los corazones ardientes pues es un mito… el si esto te digo solamente como un ejemplo esa fulana la Ana Raffo que es una imbécil ya que tiene a la mejor amiga de Luisa trabajando en la asamblea ella está en nuestra comisión su asesor uno que gana tres mil dólares es el que le lleva la cartera y le maneja el carro porque seguramente le está cobrando al hombre la mitad de su sueldo el gana mil y ella se mete al bolsillo los otros dos mil y como esas cosas”.