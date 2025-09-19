COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Guayaquil
Sociedad

Plan “Tu centro, el barrio de todos” busca transformar 60 hectáreas en Guayaquil

El Municipio de Guayaquil organiza este fin de semana una jornada con 350 residentes para socializar el plan urbanístico "Tu centro, el barrio de todos", que revitalizará 60 hectáreas del casco central y fomentará desarrollos mixtos para atraer habitantes y visitantes.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
El plan abarca transformar 60,53 hectáreas, equivalentes a 90 manzanas.
El plan abarca transformar 60,53 hectáreas, equivalentes a 90 manzanas.
El plan abarca transformar 60,53 hectáreas, equivalentes a 90 manzanas.

Carla Mendoza

Redacción ED.

Carla Mendoza

Redacción ED.

Periodista manabita. Nació en Portoviejo el 4 de julio de 1977. Estudió periodismo en la Universid... Ver más

[email protected]

El Municipio de Guayaquil convocará este sábado 20 y domingo 21 de septiembre a más de 350 residentes y propietarios para una jornada participativa. El fin es definir el futuro del centro histórico de la ciudad.

La iniciativa, centrada en el plan urbanístico complementario “Tu centro, el barrio de todos”, busca revertir el deterioro de la zona mediante aportes ciudadanos que se incorporarán a una nueva ordenanza municipal.

La actividad se desarrollará en el histórico edificio del antiguo Club de la Unión, ubicado en el corazón del casco central.

Un proyecto totalmente participativo

Se instalarán cinco mesas de trabajo para presentar el proyecto y recopilar sugerencias de los participantes. El plan abarca 60,53 hectáreas, equivalentes a 90 manzanas delimitadas por las calles Jacinto Morán de Buitrón, Dr. Francisco Xavier Aguirre Abad, el Malecón Simón Bolívar y la avenida Chimborazo. Esta delimitación incluye 689 predios con un alto valor patrimonial, pero también con evidentes signos de subutilización.

Jorge Luis Arévalo, director de DUMCE, enfatizó la urgencia de la intervención. “El centro se deshabita a las 18:00 y se vuelve inhóspito. Con este plan, incentivamos proyectos residenciales, mixtos y comerciales para atraer residentes que le den vida al barrio”, explicó Arévalo durante una socialización previa con empresarios.

La normativa resultante promoverá la revitalización del patrimonio arquitectónico y funcional, combinando conservación histórica con desarrollos modernos que mejoren la movilidad peatonal, la conectividad tecnológica y la inclusión de grupos vulnerables.

Estudiantes de la ESPOL colaboran 

El proyecto surge de un diagnóstico realizado en colaboración con estudiantes de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL). Este reveló preocupantes datos: el 45% de los predios está en condición regular. Mientras que el 10% en mal estado y el 12% de las edificaciones permanece deshabitado. Estos hallazgos evidencian un potencial económico y cultural subexplotado, pero también riesgos de mayor deterioro si no se actúa. “El centro tiene un capital patrimonial valioso, pero enfrenta subutilización y degradación de espacios públicos”, señaló Arévalo, destacando la necesidad de supermanzanas y actividades diurnas y nocturnas para reactivar la zona.

En agosto, la Alcaldía ya había avanzado en diálogos con empresarios y representantes del sector inmobiliario, alineando visiones para fomentar inversiones en vivienda y comercio. Estos encuentros, también en el Club de la Unión, definieron lineamientos iniciales para la ordenanza. Esta incentivará la recuperación de edificios patrimoniales y la creación de espacios vibrantes. “Guayaquil proyecta una transformación que rescata su legado y abre oportunidades de calidad de vida”, agregó el director de DUMCE.

El plan también aborda limitaciones en el tránsito peatonal y ciclista, proponiendo mejoras en movilidad inclusiva y la extensión de horarios para actividades comerciales, como en la calle Panamá.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Foro por la Democracia rechaza convocatoria directa a Constituyente sin control de la Corte Constitucional

Asesinan en Esmeraldas al futbolista Jonathan González, exjugador de LDU e Independiente del Valle

La convocatoria a una Constituyente sin dictamen de la Corte Constitucional desata una alerta institucional en Ecuador

“The Life of a Showgirl”: Taylor Swift Estrena Álbum con Proyecciones Especiales en Cines

Terminal Terrestre Costa Guayaquil 2025: Avance 85% y beneficios para 10.000 pasajeros diarios

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Foro por la Democracia rechaza convocatoria directa a Constituyente sin control de la Corte Constitucional

Asesinan en Esmeraldas al futbolista Jonathan González, exjugador de LDU e Independiente del Valle

La convocatoria a una Constituyente sin dictamen de la Corte Constitucional desata una alerta institucional en Ecuador

“The Life of a Showgirl”: Taylor Swift Estrena Álbum con Proyecciones Especiales en Cines

Terminal Terrestre Costa Guayaquil 2025: Avance 85% y beneficios para 10.000 pasajeros diarios

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Foro por la Democracia rechaza convocatoria directa a Constituyente sin control de la Corte Constitucional

Asesinan en Esmeraldas al futbolista Jonathan González, exjugador de LDU e Independiente del Valle

La convocatoria a una Constituyente sin dictamen de la Corte Constitucional desata una alerta institucional en Ecuador

“The Life of a Showgirl”: Taylor Swift Estrena Álbum con Proyecciones Especiales en Cines

Terminal Terrestre Costa Guayaquil 2025: Avance 85% y beneficios para 10.000 pasajeros diarios

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO