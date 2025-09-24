Plan de economía circular involucra a comunidades educativas de Guayaquil

La Empresa Pública Municipal Circular EP impulsa el plan “Escuelas Circulares” en Guayaquil, una iniciativa que desde 2024 capacita a niños, jóvenes y docentes en economía circular y manejo responsable de residuos, con el objetivo de consolidar a la urbe como una ciudad más limpia y sostenible.

Formación ambiental en las aulas

De acuerdo con cifras municipales, hasta septiembre de 2025 el plan ha capacitado a más de 6.600 niños, jóvenes y docentes en temas como separación en la fuente, clasificación de materiales reciclables y consumo responsable.

Las jornadas de formación se desarrollan en instituciones educativas y buscan generar un cambio cultural que trascienda las aulas y se replique en los hogares y comunidades.

La Empresa Pública Municipal Circular EP informó que los talleres están diseñados para que los participantes comprendan la importancia de reducir, reutilizar y reciclar. Con estas prácticas se pretende disminuir la cantidad de desechos que llegan a los rellenos sanitarios y fortalecer la cadena de valor del reciclaje.

Según la entidad, la educación ambiental es clave para construir una ciudad más ordenada y eficiente en la gestión de residuos. Por ello, la capacitación escolar se considera un pilar dentro del modelo urbano de economía circular que promueve el Municipio.

Visitas al complejo “Las Iguanas”

El plan incluye recorridos guiados al complejo ambiental “Las Iguanas”, donde cientos de estudiantes han podido observar el proceso de manejo de residuos. Durante estas visitas, los jóvenes conocen cómo se clasifican, tratan y disponen los desechos que genera la ciudad.

La experiencia busca acercar a los escolares al entorno real de la gestión de residuos, reforzando lo aprendido en clase con ejemplos prácticos. En estos recorridos también se explica el rol de los trabajadores y la importancia de la tecnología aplicada al manejo ambiental.

Circular EP señaló que estas actividades generan un mayor compromiso en los estudiantes, quienes se convierten en agentes activos de transformación ambiental en sus comunidades.

Impacto en hogares y comunidades

Las autoridades municipales destacan que el alcance del programa no se limita a los centros educativos. Al trasladar las prácticas aprendidas a los hogares, los participantes promueven cambios en la forma en que las familias de Guayaquil manejan sus residuos.

Con ello, se busca reducir la presencia de basura en espacios públicos y fomentar el aprovechamiento de materiales reciclables. Además, la iniciativa fortalece la labor de recicladores de base, quienes dependen de la correcta separación para mejorar sus ingresos.

La Municipalidad considera que la estrategia aporta a los objetivos de sostenibilidad urbana, al mismo tiempo que contribuye al cumplimiento de compromisos ambientales en el marco nacional e internacional.

Contexto y proyecciones

El Municipio de Guayaquil ha señalado en varias ocasiones que la gestión de residuos es uno de los principales retos de la ciudad. Con más de 3 millones de habitantes, la urbe genera toneladas de desechos diariamente, lo que requiere estrategias sostenibles y programas de educación ciudadana.

El plan “Escuelas Circulares” se enmarca en una visión de largo plazo para consolidar un modelo urbano basado en la economía circular, donde los recursos se aprovechen de manera eficiente y se minimice la generación de desechos.

De acuerdo con Circular EP, el objetivo es ampliar la cobertura del plan a más instituciones educativas en los próximos años, fortaleciendo la educación ambiental desde edades tempranas y consolidando un cambio cultural en toda la ciudad.