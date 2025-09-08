Obras en la avenida Narcisa de Jesús optimizarán movilidad y seguridad en el norte de Guayaquil

El Municipio de Guayaquil, a través de la Dirección de Obras Públicas, ejecuta un rediseño integral de la avenida Narcisa de Jesús, una arteria de 10,9 kilómetros que conecta las avenidas Benjamín Rosales y Francisco de Orellana, por donde circulan diariamente 130 mil vehículos. Las obras, iniciadas en 2025, buscan mejorar la seguridad vial, optimizar la movilidad y reducir los siniestros de tránsito.

Un rediseño con enfoque en seguridad

La vía fue concebida en 2006 como un corredor de alta velocidad. Sin embargo, el crecimiento urbano con nuevas urbanizaciones y comercios modificó su entorno, incrementando la circulación vehicular y los riesgos de accidentes. Frente a esta situación, el plan municipal incluye una reconfiguración geométrica que organiza el tránsito, corrige puntos de peligro y adecua la avenida a las actuales condiciones urbanas.

Las primeras intervenciones se concentran en la reubicación del segundo retorno a la altura del Parque Samanes, antes ubicado junto a una curva de riesgo. También se construyen aceras y bordillos en sectores como El Limonal y Los Vergeles, priorizando la seguridad peatonal.

El contrato contempla medidas técnicas respaldadas en normativa vial ecuatoriana y estándares internacionales. Estas incluyen la reubicación de cambios de carril, el rediseño de accesos y salidas en retornos, la ampliación de distancias entre intercambios y la instalación de nueva señalización vertical, horizontal e informativa.

Beneficios directos e indirectos

El proyecto beneficiará a 68 mil habitantes de urbanizaciones y cooperativas como Acuarela del Río, Brisas del Norte, Sauces 4, Guayacanes, Mucho Lote 2, Los Vergeles, Metrópolis y Orquídeas. De forma indirecta, la obra impactará en la movilidad de 1,3 millones de personas que residen en las parroquias Tarqui y Pascuales, usuarios permanentes de esta arteria vial.

Además de la seguridad, el rediseño incorpora una visión urbana inclusiva. Se construyen aceras con rampas accesibles, se instalan luminarias LED con nuevos postes, y se ejecutan trabajos hidrosanitarios. También se realizan labores de arborización, jardineras y se incorporará mobiliario urbano para descanso.

El componente social también está presente: la obra genera 642 empleos directos e indirectos, impulsando la economía local y contribuyendo al desarrollo de la zona norte de Guayaquil.

Una inversión estratégica

La inversión alcanza los USD 5,1 millones, destinados a mejorar no solo la estructura vial, sino también el entorno urbano de la avenida. Con esta intervención, la Municipalidad busca disminuir los siniestros de tránsito, ofrecer mayor fluidez vehicular y proporcionar espacios públicos adecuados para peatones y ciclistas.

El rediseño de la avenida Narcisa de Jesús responde a una planificación técnica que combina infraestructura vial, seguridad ciudadana y sostenibilidad urbana. Con ello, se proyecta consolidar a esta arteria como un eje clave en la movilidad del norte de la ciudad.