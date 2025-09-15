La Ruta Centro y Yoga en las Alturas transforman Guayaquil en un referente de bienestar y cultura

Cada domingo, Guayaquil se transforma en un vibrante escenario de deporte, arte y cultura, con actividades que buscan promover el bienestar y fortalecer la identidad local. Yoga en las Alturas y la Ruta Centro son dos de las principales iniciativas que permiten a los ciudadanos y visitantes disfrutar de espacios públicos llenos de vida y energía. Estos eventos han sido promovidos por el Municipio de Guayaquil como parte de una estrategia para mejorar la calidad de vida y fortalecer la oferta turística y cultural de la ciudad.

Yoga en las Alturas: Bienestar físico y emocional al aire libre

Uno de los eventos más populares de los domingos en Guayaquil es Yoga en las Alturas, actividad que se realiza en diversos miradores de la ciudad. Este domingo 14 de septiembre, más de 60 personas participaron en la actividad, que tuvo lugar en el Mirador de Bellavista. La sesión, guiada por una entrenadora profesional, brindó a los participantes la oportunidad de disfrutar de una serie de posturas mientras contemplaban una vista panorámica de la ciudad.

“Es una experiencia única. Estar aquí, respirar el aire fresco y ver la ciudad desde este punto es algo que te ayuda mucho a relajarte. Recomiendo a todos que vengan, es una excelente oportunidad para cuidar la salud física y emocional”, comentó Ronald León, habitante del sur de la ciudad.

El evento, que es gratuito y abierto al público, ha ganado popularidad entre los guayaquileños que buscan una forma de relajarse y conectarse con la naturaleza sin salir de la ciudad. A través de actividades como esta, el municipio de Guayaquil promueve el bienestar integral de los ciudadanos, contribuyendo también a la recuperación de espacios públicos en zonas clave de la ciudad.

La Ruta Centro: Un espacio peatonal de arte, gastronomía y emprendimiento

Simultáneamente, la Ruta Centro se ha consolidado como un referente de cultura y entretenimiento en Guayaquil. Cada domingo, la Calle Panamá se convierte en un espacio peatonal lleno de música, danza, presentaciones artísticas, y una variada oferta gastronómica y de emprendimientos. Este espacio, que está reservado solo para peatones durante las horas del evento, es un lugar de encuentro para locales y turistas que buscan disfrutar de una experiencia cultural única.

Además, el Museo del Cacao, bajo la administración del Municipio de Guayaquil, ofrece entrada gratuita a los visitantes. Esta iniciativa ha permitido a los ciudadanos y turistas disfrutar de la historia del cacao y su importancia cultural y económica para la región.

“El ambiente que se ha creado aquí es muy especial. La calle está llena de vida y ahora tenemos muchas más opciones para disfrutar del arte local y la comida típica de la región”, afirmó Gina del Rosario, una visitante frecuente de la Ruta Centro.

La oferta cultural y recreativa de la Ruta Centro ha transformado la zona en un punto de interés turístico. Especialmente para quienes buscan experiencias auténticas y locales. La iniciativa también apoya a pequeños emprendedores y restaurantes, proporcionando un espacio para que sus negocios crezcan y se den a conocer.

Un compromiso con el bienestar y el desarrollo cultural de Guayaquil

Con estas actividades, el alcalde Aquiles Álvarez reafirma su compromiso con la promoción del turismo, la cultura y el bienestar de los habitantes de Guayaquil. La ciudad, conocida por su calidez y hospitalidad, se está posicionando como un destino turístico que combina lo mejor de la tradición con la modernidad. Las actividades de los domingos son solo una muestra del dinamismo que caracteriza a la ciudad. Se muestra el esfuerzo por crear espacios públicos más accesibles y seguros para todos.

El objetivo es que Guayaquil siga siendo un referente regional en cuanto a actividades culturales, turísticas y recreativas. Al mismo tiempo que fortalece su identidad y comunidad. Con una propuesta que mezcla deporte, arte y gastronomía. Así Guayaquil busca atraer tanto a turistas nacionales como internacionales, consolidándose como un destino clave en la región del Pacífico.