Farmacias clandestinas en Durán: más de 2.200 medicamentos irregulares retirados del mercado

Un operativo conjunto realizado el pasado jueves por Arcsa, la Gobernación del Guayas, la Intendencia de Policía, el Municipio de Durán, Acess y las Fuerzas Armadas, permitió retirar más de 2.200 medicamentos y dispositivos médicos irregulares en los exteriores del Hospital General Dr. Enrique Ortega Moreira y en una farmacia clandestina del cantón Durán, en la provincia del Guayas.

La acción se realizó para proteger la salud pública y garantizar el cumplimiento de la Ley Orgánica de Salud.

Medicamentos y dispositivos irregulares decomisados

Durante el operativo, el equipo de Arcsa inspeccionó carpas y locales improvisados en la vía pública frente al hospital, donde se encontraron ampollas de fentanilo, tramadol, anestésicos, analgésicos, antibióticos, sueros, catéteres y sondas.

La mayoría de estos productos requieren receta médica y condiciones de almacenamiento estrictas para mantener su eficacia y seguridad. En total, se desmantelaron cinco carpas y se decomisaron más de 470 productos, evitando su circulación entre la población.

Asimismo, se inspeccionó un local cercano al Hospital Básico del IESS, que funcionaba como farmacia clandestina. Allí, los inspectores encontraron graves irregularidades: falta de higiene, presencia de plagas y heces de roedores en refrigeradores y estantes, así como más de 1.000 muestras médicas cuya venta está prohibida. El espacio también operaba como consultorio médico, lo que representa múltiples infracciones legales.

Clausura y acciones legales

La Ley Orgánica de Salud, en su artículo 170, establece que los medicamentos no deben provenir de programas sociales, donaciones o muestras médicas y, según el artículo 172, las farmacias no pueden ofrecer consultas médicas, tratamientos ni laboratorios clínicos dentro de sus instalaciones. Por estas violaciones, el establecimiento fue clausurado y todos los productos inmovilizados.

Arcsa recordó a los ciudadanos la importancia de adquirir medicamentos únicamente en farmacias y botiquines autorizados, los cuales garantizan buenas prácticas de almacenamiento y dispensación, asegurando la calidad y seguridad de los fármacos. Además, la ciudadanía puede reportar la venta ilegal de productos farmacéuticos mediante la aplicación Arcsa Móvil.

Prevención y concienciación

Este operativo refuerza la vigilancia sobre la comercialización de medicamentos irregulares y busca prevenir riesgos para la salud de la población. Las autoridades recalcan que el consumo de fármacos de procedencia desconocida puede causar efectos adversos graves y comprometer tratamientos médicos legítimos.

Las acciones de control continuarán en otros sectores del cantón Durán, con la participación de instituciones sanitarias, municipales y de seguridad, garantizando la protección de pacientes y usuarios de servicios de salud.