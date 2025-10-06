Día de la Niña: Guayaquil reconoce a 10 adolescentes que transforman el futuro

Por el Día Internacional de la Niña, Guayaquil se prepara para rendir homenaje a 10 niñas y adolescentes ecuatorianas. Será la segunda edición de Súper Niñas 2025. El evento destaca su talento, disciplina y creatividad en áreas como el deporte, el arte, la tecnología y el activismo social. La ceremonia es organizada por la Fundación Mañana Será Bonito en alianza con la Dirección General de la Mujer del Municipio de Guayaquil. Se llevará a cabo el martes 14 de octubre a las 11:00 en el Centro Cultural Olmedo.

Las protagonistas de este año son Isabella Antonia Zanipatín (8 años, aritmética), Fernanda Rivera (11 años, danza hip hop), Valentina Carvajal (14 años, danza flamenco), María Paula Saavedra (15 años, activismo social), Valentina Flores (16 años, escalada de velocidad), Adriana Charlize Vallejo (16 años, tecnología), Abigail Mariuxi Zarcos (16 años, literatura), Julia Valentina Paredes (17 años, atletismo), Sabine Mänz (17 años, apnea deportiva) y Elena Rebecca Valverde (17 años, artes visuales).

Cada una recibirá una distinción del Municipio y la Fundación, entregada por figuras destacadas, incluyendo a Fabiana Vélez y Jennifer García, medallistas de plata en cheerleading en los Juegos Mundiales de Chengdú 2025. La anfitriona será María Paula Araujo, embajadora de Inspiring Girls y conferencista en el Women Economic Forum 2023.

El fin es proyectar modelos femeninos positivos

Verónica Molina, directora de la Fundación Mañana Será Bonito, subrayó la relevancia del evento: “Súper Niñas 2025 no solo reconoce logros, sino que proyecta modelos femeninos positivos, fomentando la equidad de género desde la niñez y contribuyendo al desarrollo social del país”. La iniciativa busca inspirar a niñas y adolescentes a soñar en grande, mostrando que el talento y la resiliencia pueden transformar comunidades. “Celebrarlas es apostar por un futuro donde más niñas construyan sus sueños y los conviertan en realidades que inspiren a Ecuador”, afirmó Molina.

El evento trasciende una mera ceremonia, consolidándose como una plataforma para visibilizar historias de éxito que desafían barreras. Por ejemplo, Isabella, con solo 8 años, ha destacado en competencias nacionales de aritmética. Sabine, de 17, sobresale en apnea deportiva, un campo poco convencional. Estas jóvenes representan la diversidad de talentos que florecen con apoyo adecuado, en un país donde, según el INEC, solo el 27% de mujeres jóvenes acceden a educación superior en áreas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas). Súper Niñas busca cerrar estas brechas, promoviendo oportunidades igualitarias.

La Dirección General de la Mujer, liderada por el Municipio, refuerza su compromiso con políticas de género, alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, especialmente el ODS 5 sobre igualdad de género. En 2024, la primera edición de Súper Niñas atrajo a más de 500 asistentes y generó impacto en redes con miles de interacciones, según datos de la Fundación. Este año, se espera superar esa cifra, con transmisiones en vivo y campañas para amplificar las historias de las homenajeadas.