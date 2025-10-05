Desfile estudiantil por la paz en barrio Garay, Guayaquil 2025: Más de 4.000 participantes celebran 205 años de independencia

Guayaquil despierta cada octubre con el pulso de su historia viva. Este sábado 4 de octubre de 2025, el Barrio Garay, cuna del espíritu suburbano porteño, vibró con el Desfile Estudiantil por la Paz. Javier Zurita Ramírez, presidente del Comité Pro Mejoras del barrio, lideró la organización que reunió a más de 4.000 participantes, según reportes oficiales de la Alcaldía de Guayaquil. Estudiantes, moradores y directivos llenaron las calles de banderas celestes y blancas, música marcial y un fervor que recuerda las raíces libertarias de la ciudad.

El evento conmemoró los 205 años de la Independencia de Guayaquil, declarada el 9 de octubre de 1820, y anticipó el 87 aniversario del barrio, fundado el 18 de octubre de 1938 por el coronel Asisclo Garay. Zurita Ramírez enfatizó el enfoque en la paz: “Tenemos que mantener estas actividades para que los guayaquileños sintamos la integración y la cultura que vivíamos antes”. Su llamado resonó entre los asistentes, que aplaudieron mientras 45 instituciones educativas, incluyendo planteles de fuera de la ciudad, desfilaban con precisión.

Desde las 10:15, el pregón “Estrella de Octubre por la Paz” partió de las calles Colón y 12 de Octubre. Las bandas de guerra y grupos de danza, como los “Dioses”, que abrió el acto con ritmos ancestrales, animaron el trayecto por la avenida 10 de Agosto hasta Ismael Pérez Pazmiño y Alcedo. Niños como Ayleen, de 5 años, ondeaban banderas gigantes de Guayaquil, mientras las hermanas bailaban al unísono, capturando la esencia de una comunidad que transforma desafíos en celebración colectiva.

Además, el desfile honró símbolos locales

La Madre Símbolo 2025, Sara de Vega; el Padre Símbolo, sargento Andrés Moncayo; y la reina 2024, Edith Chico Barzola. Estos íconos desfilaron junto a directivos como Silvia de Zurita y Gastón Bustamante, reforzando lazos generacionales. La Policía Nacional, la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) y el Cuerpo de Bomberos aseguraron un flujo impecable, sin incidentes reportados. Por eso, el Barrio Garay se posiciona como epicentro de las fiestas octubrinas.

Fundado como el primer suburbio oeste de Guayaquil, surgió de la isla San José junto al estero Duarte, con solo diez familias iniciales. En los años 30, el relleno impulsado por Asisclo Garay lo dotó de servicios básicos, pavimentando calles en los años 60 y 70. Hoy, con uso residencial mixto y comercios vibrantes, representa la expansión urbana que define a la Perla del Pacífico. Sin embargo, esta tradición resiste tiempos duros.

Guayaquil enfrenta retos de seguridad en 2025, con tasas de violencia que han impulsado campañas cívicas como esta. Zurita Ramírez lo subrayó: el desfile busca “avivar la llama del civismo” en una ciudad que reporta más de 500 homicidios anuales, según datos del Ministerio del Interior hasta septiembre.

Reacciones ciudadanas en el barrio Garay

Además, Amarilis Serrano, vecina profundamente arraigada guayaquileña, capturó el sentir colectivo: “Los chicos participan en pregones cívicos, y el Barrio Garay siempre realza estas fiestas con patriotismo”. Su emoción se multiplicó entre padres que grababan a sus hijos en pelotones, recordando edades pasadas. Jóvenes de colegios como Eloy Alfaro y Alta Mar, con guayaberas y sombreros típicos, desfilaron dos horas bajo el sol, al son de “Guayaquileño, madera de guerrero”.

Por consiguiente, el desfile integra una agenda municipal extensa por los 205 años. El 1 de octubre inició el Pregón Estudiantil Comunitario con 7.000 participantes en el centro histórico. El 3, Puerto Liza vibró con bailes y bandas de 50 integrantes nacidas post pandemia. Mañana, 5 de octubre, la Maratón de Guayaquil congregará miles desde las 4:00 en la Plaza de la Administración, seguida de un desfile de carros alegóricos a las 15:30 en la avenida 9 de Octubre.

En paralelo, la Gran Feria en el Parque Samanes, del 9 al 12, impulsará empleo temporal para 2.000 vendedores, según proyecciones de la Alcaldía. Conciertos en el Malecón 2000, que celebra 26 años, incluirán salsa gratuita el 9 de octubre desde las 16:00. Estas actividades no solo entretienen; fomentan el turismo, con campañas como “Cae a Guayaquil, pasa belleza”, que esperan 500.000 visitantes este mes.

Antecedentes de historia y civismo

No obstante, el Barrio Garay añade un toque íntimo. Sus desfiles datan de décadas: en 2023, 128 colegios marcharon por los 203 años de Independencia; en 2024, 3.000 asistentes de 45 unidades celebraron los 204. En julio de 2025, por las Fiestas Julianas, más de 4.000 alumnos rindieron homenaje en su 15.ª edición. Esta constancia demuestra resiliencia: postpandemia, el comité revivió tradiciones con 40 bandas en 2022.

Por ejemplo, en 2023, el desfile “Estrella de Octubre por la Paz” reunió 23 planteles pese a inseguridades, con padres marchando al lado de policías. Visitantes de Galápagos y Ambato se sumaron, extendiendo el orgullo más allá de fronteras locales. Este año, el enfoque en paz responde a emergencias: Guayaquil reporta un 15% menos de incidentes viales en eventos coordinados, gracias a operativos como el de la ATM.

Además, el impacto cultural trasciende cifras. Los estudiantes aprenden valores cívicos: integración, como dice Zurita, y amor por la bandera que flameó en 1820. Madres como Cinthia Solórzano, en ediciones previas, describen el “bumerán de emociones” al ver a sus hijos desfilar. En X, la Alcaldía compartió videos del inicio, con 2.500 estudiantes iniciales que crecieron a 4.000, generando 2.269 vistas en horas.