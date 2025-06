Guayaquil: Mujer que murió aplastada por un contenedor no es sepultada aún

El 24 de junio de 2025, en Guayaquil, Ecuador, la familia de Ericka Vera Párraga, fallecida al ser aplastada por un contenedor, no puede sepultarla debido a un conflicto con su viudo, quien, según la madre, busca el dinero del seguro de accidentes de tránsito (SOAT).

Disputa familiar retrasa entierro

Ericka Vera Párraga, una joven madre de tres hijos, murió el 24 de junio de 2025 tras ser aplastada por un contenedor en la vía Perimetral, en el norte de Guayaquil. Cuatro días después, su cuerpo permanece en la morgue debido a un conflicto con su viudo, quien debe firmar para autorizar la entrega del cadáver. La madre de la víctima denunció que el hombre, presunto consumidor de drogas, solo está interesado en reclamar el dinero del SOAT.

La madre expresó su desesperación: “Yo lo que necesito es que la señora gobernadora me ayude a sepultar a mi hija, porque son cuatro días y no se puede sepultar”. Según su relato, el viudo se niega a colaborar, argumentando que la madre debe encargarse del entierro, mientras él busca obtener la totalidad del seguro de tránsito.

Obstáculos en la morgue de Guayaquil

La madre de Ericka acudió a la morgue de Guayaquil para solicitar ayuda, pero le informaron que no podían entregar el cuerpo sin la firma del viudo. “Ayer fui, me dijeron que no, que tiene que venir el esposo. Respondí que si el esposo no firma, mi hija se va a podrir ahí”, relató. Esta situación ha prolongado el sufrimiento de la familia, que también enfrenta dificultades económicas para cubrir los gastos funerarios.

Preocupación por los hijos de la víctima

La madre señaló que el viudo tiene la custodia de dos de los tres hijos que tuvo con Ericka. Preocupada por el bienestar de sus nietos, pidió la intervención de las autoridades para garantizar que queden en buenas manos. También proporcionó su número de contacto, 0981523621, para recibir ayuda en el proceso de sepultura y protección de los menores.

Contexto de la tragedia en Guayaquil

El accidente que causó la muerte de Ericka Vera Párraga ocurrió en la vía Perimetral, una zona de alto tráfico en Guayaquil. La tragedia ha generado conmoción, pero el conflicto familiar y las dificultades burocráticas han agravado la situación. La familia solicita apoyo de las autoridades para resolver el impasse en la morgue y garantizar un entierro digno, mientras se asegura el futuro de los tres hijos de la víctima.

