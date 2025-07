Guardiola le cierra la puerta al FC Barcelona: “Fue muy bonito, pero se acabó para siempre”

Pep Guardiola, actual entrenador del Manchester City, dejó claro que su ciclo con el FC Barcelona es cosa del pasado. En una entrevista con la revista GQ, el técnico catalán afirmó sin rodeos que no volverá al club blaugrana, ni siquiera en un rol directivo. “Fue muy bonita, pero ya se acabó. Se acabó para siempre”, sentenció.

El exentrenador del Barça, con quien conquistó 14 títulos en cuatro temporadas, no dejó espacio para la nostalgia ni para especulaciones sobre un posible regreso. “¿Volver como presidente? No, no sirvo para esto”, declaró, al tiempo que adelantó que cuando finalice su etapa en el Manchester City tiene decidido tomarse un descanso prolongado: “Un año, dos, tres, cinco, diez, quince…”.

Guardiola habla de varios temas

Guardiola también se refirió al presente del club catalán y en particular al joven talento Lamine Yamal, quien ha sido comparado con Lionel Messi. “Hay que dejarle hacer su carrera. Ya el hecho de que lo comparen con Messi son palabras mayores. Como si comparan a un pintor con Van Gogh”, opinó. A pesar de elogiar al extremo de 17 años como “bastante bueno”, recalcó que Messi está en una categoría aparte. “Son 90 goles en una temporada, durante 15 años, sin parar, sin lesiones”, agregó.

Respecto a su temporada más reciente con los ‘citizens’, Guardiola reconoció que fue un periodo difícil. “Cuando ganas seis Premier League llega un momento en que tú bajas”, admitió, y consideró que quizás se debieron hacer más cambios en la plantilla. Aun así, valoró que la crisis del equipo fue “saludable” y una llamada de atención: “El éxito te confunde”.

El técnico también reflexionó sobre el desgaste que implica su profesión. “He estado durante cuatro o cinco meses en cada estadio fuera de casa con el público gritando (…) No hay otra profesión donde 60.000 personas pidan que te echen”, dijo, al tiempo que reconoció que esta presión viene con la alta remuneración del cargo.

Guardiola no descartó que en algún momento decida parar por completo. “Algún día llegará, y cuando llegue, pues pararé y volveré luego, o no. Ahí ya veremos”, concluyó. Con estas declaraciones, el técnico cierra definitivamente una de las etapas más icónicas de su carrera y del fútbol moderno.

Lo número de Pep con el Barça

Josep “Pep” Guardiola marcó una era dorada como entrenador del FC Barcelona entre 2008 y 2012. En sus cuatro temporadas al frente, dirigió 247 partidos oficiales, logrando un balance de 179 victorias, 47 empates y solo 21 derrotas, lo que equivale a un 72.5% de victorias. Bajo su gestión, el Barça conquistó 14 títulos de 19 posibles: 3 Ligas (2008-09, 2009-10, 2010-11), 2 Champions League (2008-09, 2010-11), 2 Copas del Rey (2008-09, 2011-12), 3 Supercopas de España, 2 Supercopas de Europa y 2 Mundiales de Clubes.

Su equipo anotó 638 goles y encajó 184, destacando el estilo de juego de posesión y presión alta, conocido como “tiki-taka”. La temporada 2008-09 fue histórica, al lograr el sextete (6 títulos). Guardiola revolucionó el fútbol moderno, consolidando al Barcelona como referencia mundial y dejando un legado imborrable en el club. (37).