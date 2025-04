Rostros tristes y desazón se observa en el rostro de varias familias que viven en el sitio El Verdún, del cantón Tosagua.

Y es que las grietas y hundimientos de tierra que aparecieron desde el lunes 14 de abril de 2025, según comuneros, han afectado más de 600 metros no lineales en el sitio El Verdún. Esta vía nace en la comunidad La Margarita, del cantón Chone, hasta el kilómetro 20 de Bahía de Caráquez, en el cantón Sucre, y es conocida como la antigua carretera.

En El Verdún aseguran que lo sucedido es peor que el terremoto

Para Alfredo Hidalgo Zambrano, lo ocurrido superó de largo al terremoto del 16 de abril de 2016, ya que en aquella ocasión ninguna vivienda se vio afectada. Mientras que, con lo sucedido actualmente, más diez casas colapsaron debido a grandes ondulaciones y grietas que aparecieron en la tierra de un momento a otro. Hidalgo perdió su casa de madera y prácticamente el solar, debido a que las grietas atravesaron su propiedad.

Ahora él está en la casa comunal del Verdún con otras familias afectadas, y aunque salió ileso de lo sucedido, le entristece recordar que la vivienda por la que trabajó y se endeudó, se fue abajo en segundos. «Por ahora no sabemos qué hacer, nos han visitado las autoridades y con cualquier cosita pequeña nos han ayudado, pero no es suficiente. Allá donde estábamos ya no podemos regresar, no sabemos qué será de nosotros», dijo con preocupación.

#ATENCIÓN | Grietas y hundimientos de tierra afectan a más de 300 familias en El Verdún, en #Tosagua, provincia de #Manabí #ALERTA pic.twitter.com/Ij1WLc6TLI — Manavisión Canal 9 (@manavisionec) April 18, 2025

Pérdidas irreparables y familias desplazadas

Las lágrimas en el rostro de Sonia Lucas no pudieron reprimirse. A inicios de esta semana pensaba que lo tenían todo, pero ahora no tiene nada. La casa de su mamá se redujo a escombros en un abrir y cerrar de ojos.

Primitivo Hidalgo recordó el papeleo y la gestión que hizo para que el Miduvi le construyera una vivienda, sobre todo la felicidad cuando junto a su familia se enteró que había sido uno de los beneficiarios. Él pensó siempre que en algún momento, heredaría la casa a sus hijos.

«Por todo lo que luchamos junto a mi familia se esfumó en un instante. Mi casa se hundió en la parte trasera, no me queda de otra que sacar las ventanas, puertas y el techo. Me quedé sin un solar y sin mi casa«, puntualizó.

Expertos llegarán a El Verdún después del feriado

La presidenta de la comuna El Verdún, Francisca Álava, señaló que las familias que viven en los alrededores temen que la tierra siga cediendo y se extienda a otros sectores. Ella espera que las autoridades cumplan con los ofrecimientos. Señaló que, entre otras cosas, necesitan de cisternas de agua tanto para asearse como para preparar los alimentos.

Indicó que el próximo lunes 21 de abril, llegarán expertos para determinar la causa del problema, que continúa amenazando con ceder, y con grietas cada vez más profundas. Álava dijo que “sería lamentable que lo sucedido siga extendiéndose y más viviendas sean las afectadas, o que la vía colapse en su totalidad, debido a que esta zona se dedica a la agricultura, apicultura y a la captura de guariche.

Más de 300 familias afectadas

Romel Cedeño, alcalde de Tosagua, mencionó que en El Verdún hay más de 300 familias afectadas, doce casas cuarteadas totalmente inhabilitadas, y cerca de 40 casas más con daños.

Aseguró que desde tiempo en la zona se han presentado problemas similares, pero no de la magnitud actual. Lamentó las afectaciones a viviendas y al sector productivo en general.

«Desde hace varios meses desde la Y de La Margarita de Chone, ha habido afectaciones en esta vía. Se ha sugerido declarar en emergencia este sector por los deslizamientos que ocurren constantemente. Hay que buscar alternativas de forestación para evitar que la tierra siga cediendo«, aseveró.

Aún no determinan la profundidad de la falla

Manuel Molina, subsecretario de Obras Públicas, recordó que la construcción de la carretera inició en 2014 y finalizó en 2017. Agregó que el problema es una falla rotacional del talud con profundidad aún no determinada. Esto origina el desplazamiento de las casas, problemas de ondulaciones, fisuras longitudinales, transversales y pliegues en ciertos tramos de la vía.

Mencionó que en El Verdún, por donde está la capilla, la falla es de mayor magnitud, por eso la zona se la ha considerado de “riesgo latente”.

Afirmó que esta falla, sumada a la deforestación, las camaroneras sin geotextil, y la construcción no técnica de la vía, han provocado los daños actuales. «No se tomaron en cuenta los suelos expansivos, porque cuando se saturan y se llenan de agua por la lluvia aumentan el volumen… y se forman grietas considerables«, destacó Molina.

Él sugirió el uso de vías alternas como la Tosagua – Bahía, que pasa por Casical. “Esa es la principal vía por donde el tránsito puede desviarse en caso de que esta vía se encuentre interrumpida”.

La tierra también se hunde en Santa Ana

Este no es el único sector de Manabí donde hay alerta por la aparición de grietas y hundimientos de la tierra. En Santa Ana, por ejemplo, cuatro cerros son monitoreados: Mocochal, Las Guaijas, Sasay Adentro y La Vainilla.

Karla Rivas, directora municipal de Gestión y Planificación Territorial, indicó que en La Vainilla se realiza una actualización ya que en este sector se hizo un trabajo similar hace dos años por movimiento de masa.

En el 2023, en el mismo mes de abril, hubo alerta por grietas en el suelo. Incluso se habló de la reubicación de las familias. Moradores dijeron a El Diario que el problema no era nuevo, pero les preocupaba porque las fisuras en la tierra eran cada vez más grandes.

El cerro Mocochal está colindante con el cementerio general de Santa Ana, y este 2025 es la primera vez que presenta deslizamientos fuertes que incluso han destruido tumbas.

Por César Vélez.