Golpeado en la calle: la historia de Toretto y la rápida acción de la UBA

La Unidad de Bienestar Animal (UBA) retiró a Toretto, un perro de raza similar a pitbull, luego de comprobar un caso de maltrato animal en la parroquia de Conocoto, al oriente de Quito. La acción se produjo tras una denuncia ciudadana respaldada por imágenes de cámaras de seguridad que registraron la agresión en la entrada de su vivienda.

Investigación e intervención de la UBA

La UBA conoció del hecho gracias a la alerta ciudadana y activó un equipo de inspección. Durante dos visitas no fue posible ubicar a los tutores del canino. Sin embargo, en una tercera inspección realizada el fin de semana, se pudo verificar la situación y proceder con la medida de protección.

Los tutores explicaron que se trató de un hecho aislado. Según relataron, el hijo menor de edad de la familia paseaba al perro y, tras ensuciarse en el parque, reaccionó de forma impulsiva golpeándolo. La familia aseguró que hablaron con el menor para corregir la conducta, aunque reconocieron que el hecho no tiene justificación.

Las autoridades recalcaron que los golpes no constituyen métodos de educación animal, pues provocan daños físicos y emocionales que afectan el bienestar de los animales de compañía y su vínculo con las personas.

Rescate de perro maltratado en Conocoto: estado actual de Toretto y medidas adoptadas

Como medida provisional, la UBA retiró a Toretto del hogar. El canino fue trasladado a un centro especializado donde recibe atención veterinaria para evaluar su estado de salud y una valoración etológica que permitirá conocer su comportamiento y nivel de sociabilidad.

Además, se verificó que Toretto no estaba esterilizado, por lo que este procedimiento se llevará a cabo de inmediato en las instalaciones de la entidad. La medida busca no solo garantizar su bienestar, sino también contribuir a la política de control poblacional de animales de compañía en el Distrito Metropolitano.

El equipo de inspección elaborará un informe con las evidencias recopiladas, el cual será clave para determinar la sanción correspondiente, tomando en cuenta que el presunto agresor es un menor de edad.

Rescate de perro maltratado en Conocoto: sanciones por maltrato animal en Quito

La normativa vigente en Quito establece que el maltrato a animales de compañía es una infracción muy grave, sancionada con una multa de 10 salarios básicos unificados, equivalentes a USD 4.700.

La UBA recordó que estas sanciones tienen como finalidad prevenir el maltrato y promover la tenencia responsable. El organismo instó a la ciudadanía a denunciar cualquier tipo de agresión contra animales a través de los canales oficiales. El maltrato atenta contra la convivencia pacífica y la seguridad de la comunidad.

El caso de Toretto se suma a otros rescates realizados en los últimos meses, donde se evidenció la importancia de la participación ciudadana en la detección de actos de violencia hacia los animales.

Llamado a la ciudadanía y prevención

La UBA hizo un llamado a los tutores de animales de compañía a emplear métodos de educación positivos, basados en la comprensión del comportamiento animal y en el refuerzo positivo. Estos mecanismos fortalecen la relación con las mascotas y evitan episodios de violencia que afectan su integridad.