¡Golpe al crimen en Machala! Policía halla armas y oro en vivienda

La Policía Nacional capturó a seis delincuentes, decomisó armas, 844 cartuchos y oro en Machala, provincia de El Oro, para desarticular una red criminal.

La madrugada de este viernes 22 de agosto de 2025, un operativo sorpresa sacudió el barrio Oro Verde. La Policía Nacional, con apoyo del Grupo de Intervención y Rescate (GIR), allanó una vivienda donde desmanteló una red dedicada a actividades ilícitas.

Los agentes capturaron a seis hombres, de entre 25 y 40 años, y retuvieron a 16 personas para fines investigativos. En el lugar, decomisaron un fusil calibre 5.56, una escopeta Mosberg calibre 12, tres pistolas calibre 9 mm, 844 cartuchos, seis cargadores y tres radios de telecomunicación, según el Comando de Policía de El Oro.

Los oficiales hallaron 24 envases plásticos con material aurífero, una funda con oro en polvo, herramientas de fundición y tres cajas fuertes, aún en proceso de apertura por el GIR. Además, confiscaron siete celulares y una suma de dinero en efectivo, en proceso de contabilización, según la Policía Judicial, que ingresó los indicios bajo cadena de custodia.

Investigan la procedencia de las armas y el oro

Los aprehendidos, fueron trasladados a la Fiscalía de El Oro, y enfrentan cargos por tenencia de armas, asociación ilícita y actividades mineras ilegales, conforme a los artículos 360 y 370 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

El allanamiento, ejecutado aproximadamente a las 03h00, respondió a denuncias ciudadanas sobre actividades sospechosas en la vivienda, ubicada en una zona residencial de Machala. Los agentes, apoyados por el ECU-911, revisaron grabaciones privadas. Los vecinos reportaron movimientos nocturnos de vehículos y desconocidos, lo que alertó a la Unidad de Inteligencia Antidelincuencial. La Fiscalía ordenó pericias en el laboratorio de Criminalística para analizar el material aurífero y los dispositivos electrónicos.

El fusil calibre 5.56 y las pistolas hallados sugirieron vínculos con extorsión y sicariato, según el coronel Luis Suárez, jefe de la Zona 7. Los 844 cartuchos incluían calibres 9 mm, 5.56 y 12, compatibles con las armas decomisadas. El material aurífero, valuado preliminarmente en 50.000 dólares, podría provenir de minas ilegales en Zaruma. Las tres cajas fuertes están en análisis por el GIR.

Investigación en curso

La Policía Nacional revisó los celulares para identificar redes criminales, comparando el caso con un operativo en Santa Rosa el 15 de agosto, donde decomisaron armas y oro. La Fiscalía solicitó datos al 1800-DELITO y verificó antecedentes de los aprehendidos, tres con registros por robo y extorsión. Los agentes exploraron conexiones con bandas delictivas activas en El Oro.

La Policía Nacional desplegó 100 agentes adicionales en Machala para prevenir represalias. La Fiscalía agilizó pericias para presentar cargos, mientras el Ejército Ecuatoriano reforzó patrullajes en zonas mineras.

El operativo en Machala capturó a seis delincuentes y decomisó un arsenal, golpeando al crimen organizado. La Policía Nacional investiga, mientras la comunidad exigió seguridad. (22)