¡Golpe a la delincuencia! Cinco extorsionadores capturados en Pedernales en operativo de la UNASE

La Policía Nacional ejecutó el operativo «Libertad 367« en Pedernales, Manabí, capturando a cinco individuos vinculados al grupo delictivo Los «R7» por extorsionar a comerciantes con exigencias de 1.000 a 5.000 dólares, utilizando misivas y disparos intimidatorios, tras semanas de investigaciones.

Operativo Policial: Desmantelamiento de banda

La Unidad Nacional Antisecuestros y Extorsión (UNASE) de Manabí llevó a cabo el Operativo «Libertad 367«, que resultó en la captura de cinco personas implicadas en actividades extorsivas en el cantón Pedernales. Desde abril de 2025, comerciantes locales denunciaron amenazas que incluían misivas dejadas en horas de la madrugada y disparos realizados por sujetos en motocicletas. Las exigencias económicas oscilaban entre 1.000 y 5.000 dólares, afectando la seguridad y estabilidad de los negocios en la zona.

Tras casi dos meses de investigaciones, los agentes de la UNASE identificaron que las operaciones delictivas se coordinaban desde el Centro de Rehabilitación Social (CRS) Bellavista, con conexiones en el cantón Cayambe. Durante el operativo, se incautaron cinco teléfonos celulares, considerados indicios clave para vincular a los sospechosos con los hechos denunciados.

Los detenidos fueron trasladados a las autoridades judiciales para determinar su situación legal, mientras las investigaciones continúan para esclarecer posibles vínculos con otros delitos en la provincia.

Perfil de los Aprehendidos

Los capturados son: el reo Jefferson David Z. I., de 24 años, con antecedentes por robo, receptación de cosas robadas, asesinato y tenencia de armas; Jefferson Patricio V. M., de 22 años, con historial por receptación; Bianka María C. P., de 22 años; Julissa Mercedes C. C., de 26 años; y Luis Miguel P. P., de 25 años, estos últimos sin antecedentes penales. Todos son de nacionalidad ecuatoriana.

La Extorsión en Manabí

La extorsión, conocida localmente como “vacunas”, se ha convertido en un problema creciente en Manabí. Según datos policiales, los casos de este delito han aumentado un 300% desde 2022, afectando principalmente a pequeños y medianos comerciantes. En Pedernales, las víctimas reportaron cierres temporales de negocios y temor constante debido a las amenazas. Este tipo de delincuencia, que combina intimidación armada y mensajes escritos, genera un impacto económico y social significativo en la provincia.

La Policía destacó que el operativo «Libertad 367« forma parte de una estrategia más amplia para combatir el crimen organizado en Manabí. La desarticulación de la red Los «R7» busca enviar un mensaje claro contra los grupos que operan desde centros carcelarios, utilizando redes externas para perpetrar delitos.

Impacto en la Comunidad y Respuesta Policial

Los comerciantes de Pedernales expresaron alivio tras las capturas, aunque solicitaron mayor presencia policial en sectores vulnerables. Las autoridades incautaron cinco celulares que están siendo analizados para determinar el alcance de la red delictiva y posibles conexiones con otras actividades ilícitas.

La Policía Nacional reafirmó su compromiso con la seguridad ciudadana, indicando que intensificará los controles y operativos en la región para prevenir la reincidencia de este tipo de delitos. Las víctimas, que han preferido mantenerse en el anonimato, están colaborando con las autoridades para esclarecer los hechos.

Perspectiva Futura

El éxito del operativo «Libertad 367« marca un avance en la lucha contra la extorsión en Pedernales, pero las autoridades reconocen que el desafío persiste. La coordinación entre la UNASE y otras unidades policiales será clave para desmantelar redes similares y garantizar la tranquilidad de los ciudadanos. Las investigaciones en curso podrían derivar en nuevas detenciones, según fuentes policiales.

La comunidad espera que estas acciones reduzcan el impacto de la delincuencia organizada, permitiendo a los comerciantes operar sin temor. La Policía Nacional instó a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad sospechosa para fortalecer los esfuerzos contra el crimen en Manabí.