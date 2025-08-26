Goleadores de LigaPro pujan por un puesto en la selección de Beccacece

El técnico Sebastián Beccacece dará a conocer entre el 29 o 30 de agosto de 2025 la lista de convocados de la selección de Ecuador para los partidos contra Paraguay y Argentina el 4 y 9 de septiembre en Asunción y Guayaquil, por las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026, mientras realiza un microciclo con jóvenes de LigaPro en Quito.

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) espera la lista oficial de convocados de Beccacece para los últimos partidos de las Eliminatorias. Los encuentros, programados contra Paraguay el 4 de septiembre en el Estadio Defensores del Chaco en Asunción y contra Argentina el 9 de septiembre en el Estadio Banco Pichincha en Guayaquil, cerrarán la fase clasificatoria. Beccacece, quien asumió el cargo en agosto de 2024, ha asegurado la clasificación de La Tri al Mundial con 25 puntos, ocupando el segundo lugar en la tabla.

En los últimos tres partidos por las Eliminatorias ante Chile, Brasil y Perú, Ecuador careció de gol. En los tres compromisos igualó sin goles (0-0).

Rendimiento de los atacantes

En la convocatoria anterior, para los partidos contra Brasil y Perú en junio de 2025, Beccacece incluyó a los atacantes Leonardo Campana (New England Revolution, MLS), Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise, Bélgica) y Enner Valencia (Internacional, Brasil). Sin embargo, el rendimiento de estos jugadores ha generado debate. Valencia, de 35 años, ha marcado solo 1 gol en 20 partidos en el Brasileirao 2025. Campana, de 25 años, registra 6 goles en 27 partidos en la MLS, mientras que Rodríguez, también de 25 años, ha anotado 3 goles en sus últimos 5 partidos con su club, destacando su buen momento.

En el ámbito local, varios delanteros de LigaPro buscan un lugar en la selección gracias a su producción goleadora. Byron Palacios, de Universidad Católica, lidera la tabla de artilleros con 16 goles (12 de jugada, 3 de cabeza, 1 de penal) a sus 30 años. Eber Caicedo, de Libertad, suma 14 goles (8 de jugada, 4 de cabeza, 2 de penal) a sus 34 años, destacando con un hat-trick en la victoria 3-2 ante Aucas el 24 de agosto de 2025. Jorge Valencia, de Manta FC, también registra 14 goles (7 de jugada, 6 de cabeza, 1 de penal) a sus 29 años.

Goleadores de LigaPro en la mira

Otros nombres destacados son Janner Corozo y Miguel Parrales, ambos de Barcelona SC, con 11 goles cada uno. Corozo, de 29 años, ha convertido 7 de jugada, 3 de cabeza y 1 de penal, mientras que Parrales, también de 29 años, suma 8 de jugada, 1 de cabeza y 2 de penal, incluyendo un gol decisivo en el último partido de LigaPro. Por su parte, Djorkaeff Reasco, de El Nacional, ha marcado 10 goles (8 de jugada, 1 de cabeza, 1 de penal) a sus 26 años, consolidándose como una opción joven para Beccacece.

Microciclo con talentos emergentes

Con el objetivo de preparar los partidos y evaluar nuevos talentos, Beccacece realiza un microciclo en la Casa de la Selección en Quito durante la semana del 25 al 29 de agosto de 2025. Este entrenamiento incluye a jóvenes de LigaPro, como Gilmar Napa, Luis Fragozo, Jackson Rodríguez, Diogo Bagüí (Emelec), Ederson Castillo (Liga de Quito), Kléber Pinargote (Barcelona), Jesús Polo (Delfín), Cristhoper Zambrano (Aucas), Mateo Viera (Macará), Edwin Quintero, Holger Quintero, Darwin Guagua, Zair Arroyo y Justin Lerma (Independiente del Valle).

El microciclo, busca integrar a jugadores locales con potencial, como ocurrió con Darwin Guagua, quien debutó en marzo de 2025 tras impresionar en entrenamientos. Beccacece ha eliminado la práctica de incluir “invitados” o “sparrings” en las convocatorias oficiales, respondiendo a críticas previas, como las de Franklin Salas, quien cuestionó la ausencia de jugadores de Liga de Quito en marzo de 2025.

Contexto de las Eliminatorias

Ecuador, con una plantilla joven de un promedio de 23-24 años, es la selección más joven de Sudamérica, según Beccacece. Los partidos contra Paraguay, dirigido por Gustavo Alfaro, y Argentina, campeona de la Copa América 2024, representan un desafío. Beccacece destacó que Paraguay es “aguerrido y fuerte en balones parados”, mientras que Argentina tiene “un fútbol integral y vistoso”. La Tri buscará consolidar su estilo de juego, basado en un 4-3-3 que prioriza la posesión y el pressing.

Preparación y expectativas

Beccacece confirmó que los arqueros Hernán Galíndez, Gonzalo Valle, Moisés Ramírez y David Cabezas estarán en la convocatoria, manteniendo la base de junio de 2025. La lista, que se espera incluya 25 jugadores, se publicará entre el 29 o 30 de agosto para permitir la preparación en Quito antes del viaje a Asunción. La inclusión de jugadores locales como Palacios, Caicedo o Parrales podría responder a las críticas sobre la falta de delanteros goleadores, un punto señalado por Beccacece en junio de 2025. “No hay un jugador ecuatoriano con buen promedio de gol en ligas del mundo”