Ecuador
Obra Pública

Gobierno inicia obras viales en carretera Balbanera-Pallatanga-Cumandá con inversión de más de 47 millones

Presidente Noboa arranca obras viales en la carretera E487. La inversión de más de USD 47 millones mejorará la conectividad y el comercio en la región.
Esta obra beneficia a más de 490.000 habitantes.
Esta obra beneficia a más de 490.000 habitantes.

Redacción ED.

Redacción ED.

El presidente Daniel Noboa dio inicio a la rehabilitación de la carretera E487. La obra abarca 106,69 km entre Balbanera, Pallatanga y Cumandá. Se realizó este 14 de agosto de 2025.

La intervención, con una inversión de más de 47 millones, busca mejorar la conectividad y el comercio entre la Sierra Centro y la Costa. El Gobierno de El Nuevo Ecuador busca reactivar la infraestructura estratégica del país.

Inversión millonaria para una obra esperada

El presidente Noboa encabezó el evento para marcar el inicio de la rehabilitación. Esta obra beneficia a más de 490.000 habitantes. Además, generará 480 nuevos empleos. El Mandatario afirmó que “el desarrollo económico viene de la mano de la conectividad”. Con esta intervención, el Gobierno busca fortalecer el comercio y estimular el turismo regional.

La vía Balbanera-Pallatanga-Cumandá ha sido un pedido histórico. Representantes del sector transportista y agrícola asistieron al evento. Luis Felipe Vizcaíno, líder de los transportistas, felicitó al Presidente. Resaltó el trabajo decidido en apoyo a los sectores productivos. Por su parte, Marlene Rea, de una asociación de mujeres agricultoras, destacó la importancia de la obra. Según ella, facilitará el transporte de sus productos.

Un proyecto con financiamiento internacional

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) gestionó el proyecto. Recibió el financiamiento del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). La ejecución estará a cargo del Consorcio Balbanera Cumandá. El ministro Roberto Luque explicó la selección. El Gobierno realizó un proceso de licitación abierto y eligió al consorcio por sus méritos técnicos, experiencia y oferta económica.

El Ministro Luque recordó otras obras. En la provincia se rehabilitó un tramo ferroviario en Alausí. Además, se instalaron dos puentes Bailey en la antigua vía Penipe – Baños. El Gobierno mantiene un compromiso con la reactivación de la infraestructura.

Impulso a la economía local

El Gobierno impulsa el desarrollo local. En este sentido, Noboa mencionó la entrega de 1.805 créditos. La inversión superó los 17,7 millones. Estos recursos se destinaron a emprendedores de Riobamba. Fueron entregados a través de BanEcuador.

El Presidente finalizó su intervención con un mensaje: “Ya no hay excusas para servir al pueblo”. Aseguró que ahora es momento de ser más fuertes y decididos. Estas obras mejoran la calidad de vida de la población.

